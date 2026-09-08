Mexicanos en el extranjero hoy: Así les fue a Santi Giménez, la “Hormiga” González, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones.

Mexicanos en el extranjero Los mexicanos tuvieron participación en el futbol internacional.

El día de hoy hubo actividad internacional con los mexicanos. En la Copa de Europa, la Copa de Grecia y la Primera División de Arabia Saudita. Aquí mostramos qué fue lo que hicieron y cómo les fue:

Santi Giménez

Santi Giménez tuvo actividad en la Champions League con el Porto de Portugal, entrando al minuto 71 y jugando un total de 18 minutos. A pesar de su breve aparición en el campo de juego, no pudo ser diferencial y su equipo terminó cayendo 2-0 ante el Manchester City de Inglaterra.

Santi Giménez en Champions League con el Porto el "Bebote" tuco actividad con el conjunto de los dragones en la Liga de Campeones de Europa. (FC Porto/X)

Armando “Hormiga” González

La “Hormiga” tuvo una gran participación en la victoria del Olympiacos frente al Volos en la Copa de Grecia. Con dos goles en los minutos 43 y 50 y una asistencia al 68, logró sentenciar el 3-0 inicial para su equipo. Luego de abandonar el campo al minuto 71 siendo sustituido por Roman Yaremchuk, el Olympiacos recibió dos goles que no afectaron el triunfo del conjunto del mexicano por 3 goles a 2.

La "Hormiga" González jugando para el Olympiacos La Hormiga anotó dos goles y dio una asistencia en la Copa de Grecia. (Olympiacos FC/X)

Álvaro Fidalgo

El “Maguito” estuvo en el campo de juego durante 30 minutos luego de haber ingresado al minuto 60 con el Real Betis, luego de que el marcador ya se había definido por 3 a 2 en contra el LOSC Lille de Francia. Fidalgo ayudó a mantener el marcador a favor de su conjunto, que se llevaron los tres puntos a Sevilla y comienzan con el pie derecho en la Champions League.

Ákvaro Fidalgo jugando para la Selección Mexicana CIUDAD DE MÉXICO, 28MARZO2016.- Samuel Almeida Costa de la Selección de Portugal disputa el balón con Álvaro Fidalgo de la Selección Mexicana, en el Estadio Banorte. Este encuentro es parte de la preparación de ambas escuadras con miras a la Copa del Mundo 2026. El antes Estadio Azteca volvió a ver acción futbolera tras varios meses de remodelación. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Julián Quiñones

El nominado al Balón de Oro estuvo presente durante todo el partido para el Al Qadisiyah contra el Al-Ahli en la jornada 6 de la Liga Profesional Saudí. El mexicano tuvo un total de dos remates al arco y aunque no logró finiquitar, su equipo se llevó los tres puntos con un marcador de 3-2.