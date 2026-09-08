¿Por qué Edson Álvarez es acusado de deudor y cuál es la reacción del jugador?

Edson Álvarez Edson Álvarez no ha reaccionado en redes sociales acerca de este hecho. (Mexsport)

Edsón Álvarez está en el ojo del huracán, luego que se revelara un conflicto que tiene con el padre de su expareja y hay el reclamo de un pago, lo cual ha sido negado por el ‘Machín’.

¿Por qué acusan a Edson Álvarez de deudor?

Según la revista TV Notas, Edson Álvarez está en un conflicto donde un hombre reclama un pago de una producción, pero el futbolista y su entorno se deslindaron las acusaciones y ya preparan un comunicado para aclararlo.

Así también, la revista TVNotas publicó una entrevista con Juan José López Ordoñez, quien asegura que a través de Jonathan Toache, padre de la ex pareja de Edson, Sofía, le encargaron un documental sobre el futbolista y el cual habría costado alrededor del 3.5 millones de pesos.

Pero según la entrevista, el pago de Edson Álvarez nunca llegó y por lo cual se le acusa de deudor. El jugador no pronunció nada al respecto en redes sociales sobre esta situación.

¿Edson Álvarez está acusado de secuestro?

Además, Juan José López Ordoñez afirma que en el conflicto con Toache tuvo un secuestro “por instrucciones de Jonathan”, según la entrevista, pero Edson Álvarez no está involucrado en este hecho.

De esta forma, Edson Álvarez señaló que el trato al que hace referencia López Ordoñez no fue por encargo de él, sino iniciativa de su exsuegro, ya que siempre buscó representarlo y llevarse un extra por sus servicios

López Ordoñez presume que era socio de Toache “en propiedades de negocios e inmobiliarias”, pero siempre creyó que por ser exsuegro de Edson Álvarez tenía contacto con el futbolista.

Hasta el momento, Edson Álvarez no ha reaccionado en redes sociales acerca de este hecho, pero su equipo de representación ya trabaja en un comunicado para no afectar la imagen del futbolista mexicano.