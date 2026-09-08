¡Hormigoool! Armando González es apenas el tercer mexicano que anota doblete en Europa en el 2026

Armando 'Hormiga' González Armando 'Hormiga' González lleva tres goles con su actual equipo y ya es figura en Grecia. (Mexsport)

Armando ‘Hormiga’ González se lució esta tarde en la Copa de Grecia, luego de anotar un doblete con su actual equipo, el Olympiacos contra el Volos y se posiciona como el jugador a seguir en Europa de todos los mexicanos que hay en la actualidad en el Viejo Continente.

¿Cómo fue el doblete de la ‘Hormiga’ González ante el Volos?

Pero a pesar de que hay una legión de mexicanos en Europa, la ‘Hormiga’ González apenas es el tercer mexicano que marca un doblete en todo lo que va del 2026, por lo que ahí se traduce lo complicado que es el nivel para un tricolor en la actualidad en esa parte del mundo.

De esta forma, la ‘Hormiga’ González abrió su cuenta al minuto 42, cuando aprovechó un rebote dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes y meter el primero a favor del Olympiacos de Grecia.

¡HORMIGOOOOOOOOOOOOOLLL! 🔥🇲🇽



El delantero mexicano anota su segundo gol en Europa tras posicionarse de buena manera y liquidar la jugada desde el tiro de esquina para abrir el marcador



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Para el segundo tiempo, al 49’, volvió a aparecer la ‘Hormiga’ Gonzáles con un remate de palomita para colocar el 2-0 y dejar en claro que llegó para brillar en Europa en los próximos años.

🇲🇽🤯 DOBLETE DE ARMANDO ‘HORMIGA’ GONZÁLEZ ANTE EL VOLOS NFC EN LA COPA DE GRECIA.



Llega a 3 GOLES en 3 PARTIDOS con el Olympiacos. 🇬🇷🐜 https://t.co/KV8YVQEdjk pic.twitter.com/947eWjKuYh — Piojismo (@Piojismo1906) September 8, 2026

Además de esto, la ‘Hormiga’ consiguió marcar por segundo partido consecutivo con el Olympiacos, por lo que está embalado y no pudo tener una mejor presentación con su equipo.

Además del doblete, el mexicano dio una asistencia a Gustavo Puerta al minuto 68, para luego salir de cambio al al 70’, cuando el Olympiacos mantenía una ventaja de tres goles y salió entre aplausos del campo.

Actualmente, la ‘Hormiga’ González ya suma 5 Goles en solo 4 partidos jugados, por lo que está en fuego con su equipo actual.

¿Cuántos mexicanos juegan en Europa en el 2026?

Actualmente, junto con la ‘Hormiga’ González, hay al menos 25 mexicanos jugando en distintos clubes de Europa, por lo que ver un doblete de algún compatriota es sumamente raro.

Estos son los mexicanos que actualmente juegan en Europa:

Edson Álvarez en el West Ham United. Armando León en el Nkosijek. Obed Vargas en el Atlético de Madrid. Julián Araujo en el Celtic de Escocia. Santiago Giménez en el Porto. Johan Vásquez en el Genoa. Raúl Jiménez en el Wolverhampton. Álvaro Fidalgo en el Betis. Rodrigo Huescas en el Copenhague. Mateo Chávez en el AZ Alkmaar. Heriberto Jurado en el Círculo de Brujas. Álex Padilla en el Athletic Club. Stephano Carrillo en el FC Dordrecht. Armando ‘Hormiga’ González en el Olympiacos. Patricio Salas en el Famalicão. Anwar Hernández en el Inter Escaldes. Luis Chávez en el Dinamo Moscú. César Montes en el Lokomotiv Moscú. Jordan Silva en el Asteras. Antonio Portales en el Omonia. Daniel Lajud en el Roda JC. Gilberto García en el GD Chaves. Ivo Vázquez en el GD Chaves. Jorge Guzmán en el FK Željezničar. Aldahir Valenzuela en el Dundee.

¿Qué mexicanos anotaron un doblete en el 2026?

Los otros mexicanos que anotaron un doblete este 2026 son Ricardo Pepi y Raúl Jiménez, por lo que resalta lo complicado que es para los atacantes mexicanos anotar dos o más goles en las Ligas europeas.

El primer mexicano en lograr un doblete este 2026 fue Raúl Jiménez, cuando logró esta hazaña el 22 de febrero de este año el Fulham F.C., en la victoria por 3-1 ante el Sunderland A.F.C. durante la jornada 27 de la Premier League.

Por otra parte, Ricardo Pepi es el otro mexicano (nacido en El Paso, Texas) que anotó dos goles en un partido.

El mexicoamericano logró esta hazaña ante el PEC ZwollePEC Zwolle el 23 de abril del 2026, por lo que en la actualidad es raro que un mexicano se luzca con un doblete en un partido en cualquier liga de Europa.