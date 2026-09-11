Álvaro Ortiz está encendido en el torneo Simmons Bank Open

Torneo del Korn Ferry Tour. Álvaro Ortiz accedió al trío de líderes tras la segunda ronda en el Simmons Bank Open. (Foto especial)

Álvaro Ortiz dio un golpe de autoridad en la segunda ronda del Simmons Bank Open, luego de firmar una tarjeta de 61 golpes y con ello colocarse en el trío de líderes con un acumulado de -14 golpes, en el torneo que se juega en el Vanderblit Legends Club en Franklin, EU.

Ortiz más el escocés Sandy Scoot, que repitió ronda de 63, dieron alcance al estadounidense Will Cannon en el liderato, quien el jueves hizo ronda de 61 y este viernes de 65. Los tres llevan ventaja de apenas un golpe sobre Hayden Springer, quien con -13 impactos es cuarto sitio en solitario.

El golfista mexicano que ha iniciado el torneo con la mente puesta en defender el sitio 20 de la clasificación de puntos del Korn Ferry Tour, este viernes salió muy motivado al campo.

En los primeros nueve hoyos embocó cuatro birdies sin errores. Para la segunda mitad sumó otros cuatro birdies, pero esta vez seguidos del hoyo 11 al 14, y para cerrar su brillante recorrido sumó uno más en el 17 para terminar con 61 (-9).

Ortiz de 30 años igualó la mejor ronda en su carrera en el Tour, tras obtenerla por primera vez esta temporada en el OccuNet Classic, también en la segunda ronda, durante el mes de junio.

El tapatío de 30 años escaló nueve posiciones respecto al jueves cuando se ha jugado la mitad del torneo para seguir soñando que podría amarrar tarjeta al PGA Tour para la próxima temporada.