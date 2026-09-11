Isaac del Toro, lejos del podio en el GP de Quebec que gana Remco Evenepoel

Ciclismo de ruta. Isaac del Toro no tuvo el resultado esperado en el Gran Prix de Quebec. (Foto especial)

Remco Evenepoel se proclamó campeón del Gran Prix de Ciclismo en Quebec, luego de registrar 4:4:39 horas, prueba en la que Isaac del Toro quedó lejos del podio de premiación al terminar en el sitio 55, a 3 minutos y 18 segundos del belga, tras un recorrido de 206 kilómetros.

Para todos los ciclistas participantes esta prueba fue la primera de dos ensayos hacia el Campeonato Mundial de Ciclismo UCI de Ruta que se celebrará del 20 al 27 de septiembre en Montreal.

Fue Remco Evenepoel, el tres veces campeón mundial en la contrarreloj, y subcampeón mundial en ruta en 2025, el que dio un adelanto de quien estará buscando las medallas de oro en el mundial en Montreal.

En cuanto a Isaac del Toro intentó en los últimos kilómetros pelear por la victoria a unos 10 kilómetros de la meta, pero no aguantó el ritmo.

El trazado de la clásica canadiense le pasó factura a Del Toro y otros como Paul Seixas, quien terminó en el decimoctavo escalón 57 segundos por detrás de Evenepoel.

El segundo ensayo de cara al mundial será el 13 de septiembre cuando Del Toro y todos los participantes en Quebec se citen en el Gran Prix de Montreal, justo una semana antes del mundial.

Clasificaciones del Gran Premio de Quebec 2026

1. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) - 4:40:21

2. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) - m.t.

3. Anthon Charmig (DEN/Uno-X Mobility) a 0:15

4. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 0:28

5. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) a 0:30

6. Michael Matthews (AUS/Jayco-AlUla) a 0:35

7. Paul Lapeira (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 0:43

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:43

9. Alessandro Pinarello (ITA/NSN Cycling) a 0:45

10. Maximilian Schachmann (GER/Soudal-Quick Step) a 0:47

55. Isaac del Toro (MEX/UAE Team Emirates) a 3’182