¿Una función de MMA en el AIFA? Una promotora mexicana lo hará posible

MMA en el AIFA Una función de MMA se estará celebrando en el AIFA. (Wikimedia Commons y Crónica Digital)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será el recinto elegido para llevar a cabo un espectáculo donde los puños, las patadas y las llaves buscarán robarse el show. Todo esto montando una jaula sobre una plataforma de aeropuerto, luego de que la promotora Æternum Fight League se presentara en el WTC de la CDMX en mayo de este año.

¿En serio habrá MMA en el AIFA?

“La única jaula del mundo montada en plataforma de aeropuerto”, así fue como Æternum Fight League presentó su cartelera oficial en el AIFA, teniendo como pelea estelar la contienda por el título de peso wélter entre Kevin “Tzkelkan” Arreola vs Kevin Villareal. Este evento no es falso y forma parte de la segunda edición de Æternum, luego de que la primera edición se celebrara el pasado 30 de mayo en el piso 46 del World Trade Center de la Ciudad de México, anunciándola como “la pelea de MMA más alta del mundo”.

Siguiendo su tendencia a montar sus espectáculos en lugares inesperados, el lugar en el que la jaula de MMA brindará toda su violenta gloria será en la Plaza Mexicana “espacio para eventos culturales, conciertos y turismo en general con una superficie de 25,202 m2 Se explica en la página web del Aeropuerto ubicado en Santa Lucía. Se ubica en el piso 3 de la Terminal Intermodal de Transportación Terrestre del AIFA. En este espacio se encuentran áreas de exhibiciones, espacios comerciales y se encuentra la conexión al estacionamiento y al hotel Holiday Inn.

Rogelio Hernández, co-fundador de Æternum, ha dicho que dentro del espacio se adaptarán pantallas y gradas, además de advertir la presencia de invitados especiales.

¿Qué es Æternum Fight League?

Se trata de una promotora de MMA mexicana, iniciada en febrero de 2026 en la que están detrás su co-fundador Rogelio Hernández, CEO y Jessica Tijerina, asociada. Luego de celebrar su primera función en el WTC de la CDMX el 30 de mayo de 2026, la segunda edición cuenta con la revancha entre Kevin “Tzkelkan” Arreola y Kevin Villareal.

¿Cuándo y a qué hora será la función de Æternum 2 en el AIFA?

La función se llevará a cabo el 26 de septiembre, dando inicio al acceso a las 14:00 horas, tiempo de México. También se podrá seguir la transmisión por medio de YouTube.

Cartelera completa de Æternum 2 AIFA

La cartelera completa contará con la presencia de 16 peleadores, de los cuales 14 son mexicanos, De la Mata y Dragón Nievas siendo los únicos extranjeros. De Perú y Argentina, respectivamente.