¿Dónde ver Necaxa vs. Puebla hoy? Horario y transmisión del partido de la Liga MX

Necaxa vs. Puebla Encuentro de la jornada 8 de la Liga MX en el Estadio Victoria. (Crónica Digital)

Necaxa recibe al conjunto del Puebla en el Estadio Victoria en la jornada 8 del torneo Apertura 2026. Aquí te contamos a qué hora y dónde ver el encuentro entre el lugar 13 y el 9 de la tabla general.

Previa del Necaxa vs. Puebla. Partido de la jornada 8 de la Liga MX

El conjunto de Martín Varini viene de hacer solo dos puntos desde su victoria en la segunda jornada ante los Rayados de Monterrey en julio, lo cual los ha asentado en el lugar número 13 de la tabla general, obligados a obtener más puntos si se quieren disipar las dudas y poder tener alguna chance de alcanzar la liguilla contando con ocho unidades.

Mientras tanto el Puebla de Gerardo Espinoza viene de perder contra el América en el Estadio Banorte, luego de sumar puntos empatando ante las Chivas y ganarle a Pachuca en Hidalgo y a Santos en casa. Los camoteros se han afianzado con la novena posición con diez puntos, siendo esta una gran oportunidad para saltar más arriba, contando además con un partido menos debido a la pausa por la Leagues Cup.

En los últimos cinco encuentros directos entre estos dos equipos, el saldo es favorable para el Nacaxa, teniendo 7 goles a favor con tres victorias, mientras que el Puebla solo registra tres dianas en contra de los hidrocálidos con una victoria y un empate sin goles en el Estadio Cuauhémoc en el Clausura 2026.

¿A qué hora juegan el Necaxa vs. Puebla hoy?

El cruce será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Por dónde podré ver el partido entre el Necaxa vs. Puebla?

El duelo entre la saga necaxista y poblana se podrá ver a través de Fox Sports, Fox ONE y Prime Video.

¿Cuáles pueden ser las alineaciones para el encuentro entre el Necaxa vs. Puebla?

El Necaxa goza de buena salud en la plantilla, sin bajas importantes y con el plantel completo para el partido ante el Puebla, por lo que la alineación probable para el Necaxa sería la siguiente: Luis Jiménez en portería, Agustín Oliveros, Alexis Peña y Kaiky Naves en la zaga central, Mauro Zaleta, Lorenzo Faravelli, Pedro Pedraza y Kevin Rosero en el mediocampo y Javier Ruiz, Julián Carranza y Owen González como los atacantes.

El Puebla ha perdido a un elemento importante en Emiliano Gómez, quien se ha marchado al conjunto felino de los Tigres de la UANL. Con esta baja, la alineación con la que enfrentarían el compromiso sería: Daniel Gutiérrez en portería, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas y Fernando Monarrez en defensa, Alejandro Organista y Alonso Ramírez como pivotes, Brayan Garnica y Carlos Baltazar por los costados y Kevin Velasco como mediapunta detrás de Eduardo Mustre Torres como delantero centro.