Jornada 8 de la Liga MX: ¿Qué partidos van por TV abierta? (Edgar Negrete Lira)

Este viernes inició la Jornada número 8 de la temporada 2026-7 de la Liga MX, están programados 9 encuentros, donde participarán los 18 clubes.

Actualmente el equipo del América ocupa el lugar número en la tabla de posiciones con 16 puntos, mientras que el Club Juárez ocupa el puesto 18 con cero puntos.

Donde destacan los encuentros de Monterrey vs. Tigres, Cruz Azul vs. América y Chivas vs. Pumas.

¿Qué partidos pasarán en televisión abierta?

Durante la Jornada 8 de la Liga MX únicamente podrán verse 4 partidos por televisión abierta.

El día viernes a las 21:00 horas podrás ver el partido Atlante vs. Pachuca en Canal 7.

Mientras que la cartelera del día del sábado: Toluca vs. Atlas (17:00 horas), Monterrey vs. Tigres (19:10 horas) y Cruz Azul vs. América (21:15 horas) podrá verse por Canal 5.

¿Dónde se podrán ver el resto de los partidos?

A pesar de que el resto de los partidos que no son televisados en televisión abierta, podrán verse en diferentes plataformas.

El día viernes:

Necaxa vs. Puebla a las 19:00 horas: FOX y FOX One.

a las 19:00 horas: FOX y FOX One. Xolos vs. Querétaro a las 21:10 horas: FOX y FOX One.

El día domingo:

Santos vs. Juárez a las 19:00 horas: ViX y ESPN.

a las 19:00 horas: ViX y ESPN. Chivas vs. Pumas a las 19:07 horas: Prime Video.

El día lunes: