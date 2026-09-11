Manchester United vs. Manchester City: Análisis, pronóstico y posibles alineaciones en Premier League

Manchester United vs. Manchester City El encuentro se llevará a cabo en Old Trafford, casa del Man Utd. (Crónica Digital y Pixaby)

Los vecinos incómodos, Manchester United y Manchester City se enfrentarán en Old Trafford en la jornada 4 de la Premier League este domingo 13 de septiembre a las 9:30 para determinar una vez más quien cuenta con el dominio de la ciudad, siendo los Red Devils quienes se llevaron la victoria en la última edición el 16 de enero ganando por 2 goles a cero en casa.

Análisis del Manchester United vs. Manchester City

El encuentro entre ambos equipos se da en una etapa muy temprana de la liga inglesa, al igual con como lo fue la temporada pasada, la 25/26, cuando el Manchester United cayó por 3 goles a 0 en el Etihad Stadium. En aquella ocasión el Manchester City contaba con el entrenador que más glorias les dio a lo largo de 10 años, colmando a los cityzens de 20 títulos, entre los que destacan 6 trofeos de la Premier League. Ahora, bajo las órdenes de Enzo Maresca, el Manchester City enfrenta una incertidumbre competitiva que de a poco ha ido alejando teniendo un paso perfecto ganándoles al Bournemouth, Crystal Palace y Coventry City, de los cuales este último es un recién ascendido.

Hoy no comparten los mismos sistemas ni esquemas tácticos, ni tampoco a los mismos entrenadores. Ambos conjuntos de Manchester han cambiado a sus líderes en el banquillo y en aquel 3-0, el actual entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, fungía como DT de los Diablos Rojos. Ahora, con Michael Carrick a la cabeza del Manchester United, entrenador que salió victorioso del último derbi de Manchester, tiene una prueba contundente que dejará ver las costuras de su sistema y plantel o mostrará las fortalezas de ambos. Teniendo un inicio bastante flojo perdiendo contra el recién ascendido Hull City, ganándole al Ipswich, también ascendido y empatando contra el Everton en el Hill Dickinson Stadium, puede ser el United el obligado a sumar puntos si quiere soñar con meterse a la carrera por el título.

Pronóstico del Manchester United vs. Manchester City

El Manchester City marcha como favorito en este partido, debido a su paso invicto en todas las competiciones, incluida la Champions League y los refuerzos de primer nivel que logró incorporar a su plantel antes del cierre del mercado estival con cifras récord. Elliot Anderson, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouadi y Allan son solo algunos de los jugadores que se integraron al plantel para brindar profundidad y rearmar el mediocampo, del cual habían prescindido de los servicios de Bernardo Silva, Tijjani Reijnders y John Stones.

Por el lado rojo de Manchester, el conjunto de Old Trafford se reforzó de manera discreta, dándole prioridad también al mediocampo y firmando a Andrey Santos procedente del Chelsea, a Carlos Baleba del Brighton que llega tocado de una lesión en el tobillo y a Youri Tielemans, a quien firmaron procedente del Aston Villa de manera sorpresiva luego de pagar su cláusula de recisión. Igualmente reincorporaron a su antiguo número 10 Marcus Rashford, quien luego de una buena temporada con el Barcelona, vuelve a su casa mancuniana y se espera que sea usado más como fondo de armario que como pieza clave.

Además, se trata del encuentro entre el primer lugar de la tabla y el número 11, con un torneo aún muy joven y planteles próximos a asentarse en su totalidad. El reencuentro de Enzo Fernández con Maresca y la capacidad goleadora de Haaland pueden ser factores para alzarse con la victoria. Mientras que las armas fuertes del United siguen siendo Bruno Fernandes y su creatividad junto a la reciente conexión entre Kobbie Mainoo y Youri Tielemans en el centro del campo. Partido complicado para el Man United, que deberá demostrar que está a la altura.

En los últimos 5 cruces de Premier League entre el Manchester United y el Manchester City se tiene un empate con dos victorias para cada equipo y un empate a cero goles. En cuanto a goles el City lleva la ventaja, con un 7 dianas a 5 del United.

Posibles alineaciones en el Manchester United vs. Manchester City

Luego de las incorporaciones en ambas escuadras y las rotaciones en Champions League, los equipos dirigidos por Michael Carrick y Enzo Maresca deberían estar conformados por los siguientes nombres:

Manchester United: Senne Lammens en portería, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw en la defensa, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans como mediocampistas, Bruno Fernandes en la mediapunta, Bryan Mbeumo y Marcus Rashford como extremos y Matheus Cunha en punta.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma en portería, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi y Josko Gvardiol en la defensa, Elliot Anderson y Enzo Fernández como pivotes, Rayan Cherki como mediapunta, Antoine Semenyo e Iliman Ndiaye como extremos y Erling Haaland como el delantero centro.