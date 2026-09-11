Triplemanía 34: Cartelera completa y combates de la función de lucha libre hoy, viernes 11 de septiembre

Triplemanía 34 La AAA tendrá la primera de sus dos funciones del evento estelar en el MGM Grande de Las Vegas, Nevada.

La primera de las noches de Triplemanía 34 se vivirá el día de hoy en Las Vegas con seis combates estelares. Algunas de las más grandes estrellas de la ‘Caravana Estelar’ se presentan para el evento más importante de la marca, mientras que la WWE se encuentra en México para sus shows de SmackDown y RAW. Títulos, rivalidades en una noche que promete ser histórica para las y los fans del pancracio nacional.

Cartelera de Triplemanía 34: ¿Cuáles son las luchas de este viernes 11 de septiembre?

Cartelera Triplemanía 34 | Viernes 11 de septiembre Estos son los seis combates que se realizarán la noche de este viernes 11 de septiembre desde el MGM Grand de Las Vegas para la primera función de la Triplemanía 34.

Este 2026, la Triplemanía vuelve al formato de dos noches de función en lo que será la segunda edición desde que la WWE adquirió la compañía mexicana. El primer show se llevará a cabo desde el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, mientras que todo concluirá este próximo domingo en la Arena Ciudad de México, en la capital del país. Estos serán todos los combates que podrás disfrutar el día de hoy en el magno evento de ‘La Caravana Estelar’.

Psycho Circus vs Perros del Mal | Campeonato de tercias AAA

Una vieja rivalidad está de regreso. El Psycho Circus, con los vigentes monarcas de esta categoría, se enfrentan a la nueva versión de Los Perros del Mal, una facción que regresó en busca de volver a causar un fuerte impacto a nivel nacional. Daga, Ángel Garza y Berto acompañados de Karen Petrovic quieren demostrar que están listos para reinar y darle paso a esta nueva generación de súper rudos del cuadrilatero.

Nattie vs Faby Apache vs Rozanne Pérez vs La Hiedra | Lucha por ser retadora al título de Reina de Reinas

En uno de los combates femeninos de la noche, tendremos a cuadro gladiadoras en busca de convertirse en la retadora número 1 al campeonato femenil más importante de la AAA. Lady Flammer ha ostentado el cinturón desde 2023 con nueve defensas exitosas. Ahora, una de estas cuatro ‘Amazonas’ tendrá una nueva oportunidad para retarla próximamente, pero primero, deberá imponerse en uno de los formatos más traicioneros y complejos como lo es la lucha fatal de 4 esquinas.

LWO vs Los Americanos vs Tokyo Bad Boys vs Fraxiom | Lucha de eliminación por equipos

Para los que gustan de ver todo el caos y la emoción de todos los luchadores posibles en el cuadrilátero, esta función tendrá a cuatro parejas enfrenándose en un formato de eliminación, por lo que sólo una de ellas podrá quedar de pie al final. Aunque no hay una rivalidad definida ni previa, este combate promete ser uno de los más espectaculares de la noche.

Adelicius, Mini Vikingo y Mascarita Sagrada vs Lady Shani, Jack Cartwheel y Mini Abismo Negro | Lucha de relevos australianos mixtos

También, habrá una lucha especial de relevos australianos mixtos que combina el combate varonil con el femenil y los mini luchadores. Dos jóvenes promesas de la AAA como Mini Vikingo y Jack Carthweel estará acompañados de dos luchadoras experimentadas así como de dos elementos reconocidos de los combates de talla baja.

La Parka vs Laredo Kid vs Mr Iguana | Triple amenaza cor el Campeonato Latinoamericano de AAA

Tres de los rostros más importantes de la marca se enfrentan para una ‘Triple Amenaza’ que podría ser histórica. La Parka, quien recientemente debutó en WWE Raw, tendrá la primera defensa del Camepeonato Latinoamericano ante un Laredo Kid que llega como Campeón Crucero de AAA, cinturón que consiguió en La Noche de los Grandes, y ante Mr Iguana, quien ya cuenta con experticia en NXT, el clamor popular del público y por supuesto, su fiel e inseparable Yesca.

Omos vs Rey Mysterio

En el que probablemente sea el combate estelar de la noche, el gerente general de la marca, Rey Mysterio, se estará enfrentando a Omos en una lucha de apuesta. Luego de sus enfrentamientos recientes, se pactó un combate donde el perdedor tendrá que enfrentar grandes consecuencias. El Gigante Nigeriano abandonará la marca para siempre si cae esta noche, mientras que el ‘Amo del 619’ podría ver comprometido su futuro como directivo.