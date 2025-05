SM Entertainment celebró su 30 aniversario en México abriendo camino a su nueva generación de artistas

SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] (@SMTOWNGLOBAL)

Este viernes 9 mayo, el Estadio GNP recibió a la familia de SM Entertainment, una de las más sobresalientes y privilegiadas en la industria coreana, 5 generaciones de artistas formados a través de 30 años, cada uno con una sello particular y talentos que desbordaron la pasión de las pink-blood mexicanas.

En la industria del K-pop, una organización fundamental entre los artistas se da de acuerdo a la empresa de entretenimiento que los representa, ya que éstas organizaciones fungen un papel más importante que el de solo una disquera: los entrenan, forman sus carreras, cumplen todas las funciones de management, y se convierten como en su segunda familia.

Durante el espectáculo, SM TOWN: The culture, The Future, la empresa surcoreana presentó ante el público mexicano a los iconos del género (Super Junior, Minho y Key de SHINee; TVXQ; Chanyeol, Suho y Kai de EXO; Joy, Irene y Seulgi y Red Velvet) que extendieron su cultura alrededor del mundo a través de la música, el baile y la moda, y a los nuevos artistas (AESPA; NCT 127; NCT Dream; NCT Wish; WayV; RIIZE; Hearts2Hearts; naevis y SMTR25) que representan el futuro de este fenómeno del entretenimiento.

El fracaso logístico

El recinto fue iluminado en un 70% (cifras estimadas por @touringkpop) por fans de cada una de las agrupaciones, entregando su energía para animar el show coreando cada una de las canciones por casi 4 horas de presentaciones.

Aunque el vínculo entre las fans y los artistas estuvo presente con demostraciones de agradecimiento y cariño, el gran problema logístico preocupó al público desde que en la venta de entradas, realizada en diciembre del año pasado, no se logró la demanda esperada generando especulación en redes sociales, sobre si la promotora se excedió al elegir el recinto, o si la oferta de la empresa coreana no estaba cumpliendo las expectativas del público mexicano, o ambas.

Hasta dos semanas antes del evento, y a pesar de la publicidad que realizó la promotora en México, la venta de boletos presentaba un porcentaje menor al 50% de la capacidad que ofrece el GNP; días antes del evento, se realizaron numerosas dinámicas para regalar entradas, modificación en la estructura del escenario principal y cancelación de zonas, todo esto con tal de no lucir tantos asientos vacíos.

Fue una sorpresa gratificante encontrar una ocupación suficiente para considerarlo un evento exitoso, ya que, el fracaso en esta ocasión, pudo significar la cancelación de eventos futuros con SM.

México: el público favorito

Los desaciertos en la organización no fueron un impedimento para que los asistentes y los artistas disfrutaran de la noche, este concierto significó la reunión de distintas generaciones unidas para celebrar 30 años de música y experiencias artísticas que se arraigan más allá de la cultura.

Conocedores de nuestro país y su público, Super Junior es la agrupación que más veces se ha presentado aquí, y eso quedó demostrado en la complicidad que tienen sobre el escenario con sus fans, quienes continúan atendiendo al llamado de los “superman”.

TVXQ, con 22 años de carrera, cientos de canciones, y un manejo escénico profesional, son la verdadera definición de clásico, a pesar de eso, está fue su primera vez conociendo tierra mexicana, sorprendidos por un público que coreó de principio a fin un éxito de hace 17 años (Mirotic, 2008), prometieron a sus fans regresar para ofrecer un show grupal.

Miembros de SHINee, EXO y Red Velvet, agrupaciones fraccionadas por conflictos con la empresa, se reencontraron con sus fans mexicanos y comprobaron que su pasión sigue vigente, ya que fueron de los más esperados de la noche.

aespa; NCT 127; NCT Dream; NCT Wish; WayV; RIIZE; Hearts2Hearts; naevis y SMTR25, hicieron reventar la emoción de los fans más jóvenes, las nuevas generaciones, con sencillos explosivos y divertidos que corroboraron por qué son el futuro de la industria que le inyecta un buen porcentaje del PIB a Corea del Sur.

Ir a un concierto de K-pop es como cumplir con un ritual: existen protocolos y dinámicas que los pertenecientes a la comunidad conocen y dominan, lo que vuelve la experiencia más íntima y divertida que “solo ir a un concierto”.

Los fans planean vestimentas con temáticas simbólicas de situaciones específicas de los ídolos para demostrar conocimiento; preparan regalos para repartir entre ellos de manera gratuita como forma de complicidad y amistad por compartir gustos; realizan carteles, copian coreografías, adquieren mercancía para presumir su pertenencia.

México volvió a posicionarse como el referente en Latinoamérica que tiene las puertas abiertas al mercado surcoreano, y entre tanta guerra comercial ¿podrían México y Corea del Sur beneficiarse más si se olvidan del vecino del norte y estrechan su relación?