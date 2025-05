Oscar El Teacher: El secreto detrás del éxito de “El Imperio del Humor”

Oscar El Teacher lleva el humor a otro nivel en sus videos Foto: Cortesía

Un grupo de personas se reúne cada lunes en una casa de Miami. No hay reflectores ni libretos cerrados. Solo ideas, buena vibra y ganas de grabar. En el centro de todo está Oscar Ramos, conocido en redes como Oscar El Teacher, quien ha hecho de esa rutina una comunidad que se fortalece con cada video.

Más allá de las cifras que impresionan —millones de vistas y cientos de miles de seguidores—, lo que define a Oscar es cómo entiende el contenido: no como un producto para viralizar, sino como una oportunidad de conectar con la gente. En sus palabras, la risa es un puente, y cada video es una forma de cruzarlo juntos.

Oscar no improvisa el compromiso, pero sí el humor. Lo que parece espontáneo en pantalla parte de un método claro: organización sin rigidez. Cada semana, junto a su equipo, graba dos videos diarios que luego distribuye en sus cuentas de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

La historia de Oscar empezó, como muchas buenas historias, con un grupo de amigos grabando por diversión. Hoy, ese impulso se convirtió en El Imperio del Humor, una comunidad que crece cada día no solo por lo que ofrece, sino por cómo lo hace: con respeto, cercanía y propósito.

“El Imperio del Humor funciona como un grupo de amigos que se reúne a crear contenido con autenticidad y buena vibra. Nosotros organizamos un Open House todos los lunes, donde invitamos a influencers que quieran colaborar con nuestro canal. No hay un guion cerrado ni una fórmula rígida; el que puede asistir ese día, participa”.

Esa flexibilidad le ha permitido conectar con personas de todas partes, sin filtros de perfección. Su proyecto —que él mismo considera un hobby serio— se basa en ser cercano y auténtico. Por eso su audiencia va desde jóvenes de 18 años hasta adultos que se ven reflejados en sus historias.

Los datos lo respaldan: más de 773 mil seguidores en Facebook, más de 454 mil en Instagram y cifras crecientes en otras plataformas. Pero Oscar no habla de números, habla de personas. De quienes le escriben para agradecerle por un video que les alegró el día y quienes ven en sus sketches una parte de su propia historia.

“Me apasiona ver cómo la risa une a las personas sin importar su origen”.

Constancia, comunidad y propósito: la fórmula de Oscar El Teacher

Una parte esencial del trabajo de Oscar ocurre detrás de cámaras. Además de grabar y editar con su equipo —usando herramientas como Premiere Pro y CapCut—, dedica tiempo a responder mensajes, revisar comentarios y mantener el pulso de su comunidad.

“Subo dos videos diarios y la mayoría del contenido lo programamos con antelación, por lo que no me toma tanto tiempo al día. Sin embargo, sí me gusta dedicarle tiempo a mi comunidad”.

Esa constancia es uno de los pilares del proyecto. Pero también lo es su compromiso con la inclusión. Desde el inicio, ha integrado a personas con discapacidades en sus videos sin caer en estereotipos ni burlas.

“Si en algún momento decidimos lanzar una línea de productos, nos gustaría que también tuviera un enfoque social, especialmente en temas de inclusión y empoderamiento de personas con discapacidades, que es parte de nuestro mensaje. Por el momento, estamos concentrados en seguir creando contenido que conecte con la audiencia”.

Oscar Ramos ha entendido algo que a muchos se les olvida: que el humor no necesita herir para ser efectivo, ni exagerar para ser compartido.