The Bear Temporada 4: Fecha de estreno confirmada en Hulu y Disney+ en junio 2025

¡Vuelve el caos culinario! 'The Bear' estrena su cuarta temporada en junio Crédito: Especial

La aclamada serie The Bear, protagonizada por Jeremy Allen White, regresa con su cuarta temporada el próximo 25 de junio de 2025. En Estados Unidos, todos los episodios estarán disponibles simultáneamente en Hulu a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT. Para los espectadores internacionales, incluyendo España y América Latina, la temporada se estrenará en Disney+ el 26 de junio.

La nueva entrega constará de diez episodios, retomando la historia tras el intenso final de la tercera temporada, donde Carmy, Sydney y Richie enfrentan desafíos personales y profesionales en su intento por consolidar The Bear como un referente en la alta cocina de Chicago.

La familia es para siempre. La nueva temporada de #TheBear estrena el 25 de junio en #DisneyPlus. pic.twitter.com/AccWxfqdBB — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) May 13, 2025

La serie, creada por Christopher Storer, ha sido reconocida por su representación realista del mundo culinario y las complejas relaciones entre sus personajes. Con 21 premios Emmy en su haber, The Bear continúa explorando las tensiones y aspiraciones de su equipo, prometiendo una temporada llena de emociones y giros inesperados.

Los fanáticos pueden esperar el regreso de actores como Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson. Además, se anticipa la participación de Jamie Lee Curtis como Donna Berzatto, la compleja madre de Carmy.

The Bear estará disponible en Disney+ a partir del 26 de junio de 2025. Si aún no has visto las temporadas anteriores, es el momento perfecto para ponerte al día y sumergirte en esta intensa y aclamada serie.