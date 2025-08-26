¿Planeas un viaje a CDMX? Renta un auto y recorre la ciudad con estilo

Conduce con libertad y disfruta el camino. Con un viaje en pareja para crear recuerdos mientras recorres la carretera.

Recorrer la Ciudad de México en auto transforma por completo la manera de vivirla. Con las agencias de renta de autos en la terminal 2 de la CDMX, puedes recoger tu vehículo al salir del aeropuerto y comenzar tu recorrido de inmediato.

Con esta libertad, puedes visitar en un solo día algunos de los puntos más representativos de la ciudad, desde restaurantes galardonados con estrellas Michelin hasta galerías de arte contemporáneo de renombre, haciendo paradas en esos rincones que invitan a descubrir más.

Roma y Condesa: gastronomía y arte contemporáneo

La Roma y la Condesa son ideales para comenzar tu visita en la CDMX. Esta zona es el corazón creativo y cultural de la Ciudad de México.

Entre calles arboladas, fachadas art déco y edificios de época, estas colonias reúnen lo mejor del arte contemporáneo, la gastronomía y la hospitalidad boutique con carácter propio.

Aquí, cada esquina cuenta una historia y cada espacio invita a quedarse un poco más. Algunos de los lugares que puedes disfrutar en la zona son:

Estancia con estilo propio

El Hotel Condesa DF, ubicado en un edificio de principios del siglo XX y rediseñado por la arquitecta de interiores India Mahdavi, combina la elegancia histórica con un estilo actual y funcional.

Sus terrazas ofrecen vistas al Parque España, su rooftop se convierte en sala de cine algunas noches y su restaurante sirve cocina de temporada en un ambiente relajado pero sofisticado.

Desayuno con identidad creativa

Cuina, dirigido por las chefs Fernanda Prado y Xano Saguer, fusiona panadería, repostería y restaurante.

Su propuesta, respaldada por la experiencia en Espaisucre, es perfecta para un desayuno que mezcla creatividad y sabor, desde piezas dulces con inspiración europea hasta preparaciones saladas con un toque contemporáneo.

Arte que marca tendencia

Fundada en 1983, la Galería OMR es uno de los referentes del arte contemporáneo en México y América Latina. Representa a artistas de reconocimiento internacional y ha participado en ferias como Art Basel y Frieze.

El diseño del espacio, con líneas sobrias y luz natural abundante, convierte cada visita en una experiencia inmersiva que conecta con las corrientes más relevantes del arte global.

Sabores que invitan a compartir

Bajo la dirección del chef Gerard Bellver, Blanco Colima combina influencias mediterráneas con ingredientes mexicanos de temporada en un menú pensado para compartir.

Ocupa una casona porfiriana emblemática, donde los detalles arquitectónicos originales y el interiorismo cuidado crean una atmósfera que invita a disfrutar la sobremesa.

Cena que celebra la temporada

Liderado por la chef Elena Reygadas, nombrada la mejor chef femenina del mundo en 2023, Rosetta fusiona raíces mexicanas con técnicas mediterráneas.

Su menú “à la carte” cambia según la temporada y se enfoca en productos locales y elaboraciones artesanales de pan y pasta. Cada plato refleja una filosofía sostenible y un cuidado minucioso en el sabor y la presentación.

Rosetta presenta una fusión de sabores italianos y mexicanos en cada platillo, con una propuesta visualmente impecable.

Chapultepec: historia y naturaleza en armonía

Para el segundo día, conduce hacia el Bosque de Chapultepec, un espacio donde la naturaleza y la historia dialogan a cada paso.

Esta zona reúne museos, arquitectura monumental y rincones verdes que permiten descubrir la ciudad desde otra perspectiva. Algunos de los lugares que no te puedes perder son:

Hospedaje con gran confort:

El Hotel Sofitel Mexico City Reforma, a pocos minutos de Chapultepec, combina un diseño contemporáneo con habitaciones que ofrecen vistas panorámicas.

Cuenta con experiencias únicas como una alberca climatizada en el piso 38, un spa con tratamientos de primera y el rooftop Cityzen, perfecto para disfrutar del atardecer sobre Paseo de la Reforma.

Historia viva en el Castillo de Chapultepec

El emblemático Castillo de Chapultepec está ubicado en lo alto del bosque más grande de la ciudad y alberga actualmente el Museo Nacional de Historia.

Sus salones, terrazas y jardines han sido testigos de momentos muy importantes en la historia de México, y desde sus balcones se disfrutan vistas panorámicas que abarcan el bosque y gran parte de la ciudad.

Arte y cultura en el corazón del bosque:

Completa la experiencia recorriendo el Museo Tamayo y el Museo de Arte Moderno, donde obras de artistas nacionales e internacionales dialogan con la arquitectura y el entorno natural.

Gastronomía frente al lago:

En el restaurante LagoAlgo, cada plato surge del vínculo con productores de comunidades como Teotihuacán o Xochimilco.

El menú puede incluir arroz negro de calamar, tacos de pato o pannacotta de queso, todo en un espacio que integra arte contemporáneo y vistas al Lago Mayor.

Experiencia artística contemporánea:

Antes o después de comer, visita la Galería Kurimanzutto ubicada en

San Miguel Chapultepec Esta galería de arte contemporáneo es reconocida internacionalmente por su propuesta innovadora y por dar visibilidad a artistas mexicanos con proyección internacional.

Castillo de Chapultepec

Polanco: alta cocina y arte internacional

En el tercer día, conduce hacia Polanco y descubre un lugar donde convergen la gastronomía más reconocida de México, el arte contemporáneo y un ambiente urbano con personalidad propia. Los lugares que no te puedes perder son:

Estancia con personalidad

En esta zona se ubica el Hotel Habita, pionero del concepto boutique en la Ciudad de México.

Su diseño minimalista, la terraza con piscina y su ubicación estratégica lo convierte en un punto de partida ideal para explorar Polanco y sus alrededores.

Gastronomía que inspira

El restaurante Quintonil, dirigido por el chef Jorge Vallejo, ofrece un menú de temporada que combina ingredientes mexicanos con técnicas innovadoras.

Cada platillo es un homenaje a la tradición culinaria del país con un toque contemporáneo que le ha valido el reconocimiento de la Guía Michelin con dos estrellas, además de figurar entre los mejores del mundo.

Cocina que redefine lo clásico

En Pujol, el chef Enrique Olvera presenta menús de degustación donde recetas mexicanas emblemáticas se reinterpretan con creatividad y precisión.

Platos como su famoso mole madre o el elote con mayonesa de café reflejan una propuesta que también ha sido galardonada con dos estrellas Michelin, consolidándolo como un referente de la alta cocina internacional.

Arte que explora nuevas miradas

Proyectos Monclova es una galería de referencia en el arte contemporáneo mexicano. Su programación incluye exposiciones de artistas nacionales e internacionales que trabajan en pintura, escultura, instalación y medios mixtos, con propuestas que cuestionan y expanden los límites del arte actual.

Avenida que marca tendencias

La Av. Presidente Masaryk concentra boutiques de moda, joyerías y marcas internacionales como Louis Vuitton, Cartier, Tiffany & Co., Gucci y Prada. Recorrerla permite descubrir vitrinas cuidadosamente diseñadas, cafés con ambiente cosmopolita y pastelerías que suman un toque distintivo a la experiencia urbana.

Recintos que sorprenden

El Museo Jumex, con arquitectura de David Chipperfield, y el Museo Soumaya, con su inconfundible estructura futurista, ofrecen colecciones que van desde arte contemporáneo hasta obras maestras europeas y latinoamericanas.

Polanco, Ciudad de México

Rentar un auto en la Ciudad de México abre la puerta a un recorrido diseñado a tu medida, donde cada momento se vive con total comodidad.

Desde la propuesta gastronómica y artística de Roma y Condesa, pasando por la historia y el entorno único de Chapultepec, hasta las experiencias culinarias y culturales más reconocidas de Polanco, cada trayecto suma valor al viaje.

Contar con tu propio vehículo facilita enlazar escenarios contrastantes en una sola jornada, detenerte en sitios que llaman tu atención y conectar con la ciudad desde una visión más personal y memorable.