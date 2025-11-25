Sngular impulsa la transformación digital en América Latina con su plataforma Dialenga

Sngular lanza Dialenga

La consultora tecnológica multinacional Sngular está redefiniendo la digitalización empresarial en América Latina con una estrategia integral en la que busca consolidarse como el socio estratégico de las grandes corporaciones en su proceso de transformación digital. La llegada de su plataforma www.dialenga.com marca un hito en esta expansión, enfocándose en revolucionar la comunicación en el entorno laboral.

Con un equipo global de más de 1,400 profesionales, Sngular ha desarrollado soluciones tecnológicas a medida para sectores tan diversos como el financiero, el farmacéutico y el retail. Su portafolio abarca desde el desarrollo de software y la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad y las experiencias inmersivas, un abanico de capacidades que ahora pone al servicio del mercado latinoamericano para potenciar su competitividad.

Arturo Govea, el nuevo Managing Director LATAM, lidera esta estrategia con una visión clara: Sngular no vende tecnología, co-crea futuro. Su enfoque se centra en entender los retos únicos de las empresas en la región para diseñar soluciones que impacten directamente en la eficiencia, productividad y crecimiento de sus clientes.

Dialenga: La revolución de la comunicación para el trabajador sin escritorio.

Como eje de su estrategia regional, Sngular introduce Dialenga en México y el resto de América Latina. Esta innovadora aplicación de comunicación interna llega para atender a un sector históricamente desconectado: los colaboradores sin escritorio, que representan hasta el 80% de los trabajadores en industrias como la manufactura, logística, retail y salud.

La misión es ambiciosa y clara: transformar la comunicación y la experiencia del empleado para hacerla más humana, ágil y efectiva. Dialenga funciona como un puente digital accesible desde cualquier dispositivo móvil, conectando a colaboradores que tradicionalmente se han sentido ajenos a la cultura y las decisiones corporativas.

La plataforma es altamente personalizable. Cada empresa puede adaptarla a su imagen de marca y necesidades operativas para centralizar comunicados, distribuir nóminas, gestionar vacaciones, realizar encuestas de clima laboral y fomentar la colaboración en tiempo real. Esto optimiza procesos de Recursos Humanos y, más importante aún, empodera al empleado dándole voz y sentido de pertenencia, factores cruciales para la retención de talento y el aumento de productividad.

Para organizaciones con colaboradores distribuidos geográficamente o en plantas de producción, Dialenga garantiza que la información crítica llegue de forma instantánea, segura y medible, superando las limitaciones del correo electrónico o los tableros de anuncios tradicionales.