¿Listo para el frío? Los mejores destinos nevados de México FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Estamos a días de que entren en vigor las vacaciones invernales para todos los estudiantes; es justo y necesario darse una buena escapada y aprovechar la caída de nieve en México.

¿Cuáles son los mejores lugares para pasar las vacaciones decembrinas?

Barrancas del Cobre: ubicadas en el estado de Chihuahua, es uno de los destinos imperdibles para pasar una blanca Navidad. En este lugar puedes encontrar paisajes cubiertos de nieve, uno de los teleféricos más importantes del mundo y un circuito de siete tirolesas para los turistas más aventureros.

La Rumorosa: encontrada en Baja California, es un lugar lleno de miradores y formaciones rocosas. Se caracteriza por tener fuertes tormentas invernales que cubren de nieve cada ríncon y por el sonido del viento entre las piedras que le da su nombre.

La Rosilla: en Durango podemos encontrar uno de los lugares más fríos del país, conocido como “El Congelador de México”, en el 2006 el lugar llegó a los -21°C. Hay que ir bien abrigados.

Nevado de Toluca: uno de los lugares más icónicos del Estado de México, es un sitio perfecto para disfrutar la caída de nieve. Ofrece uno de los mejores paisajes en la temporada de diciembre. Lo mejor es que es muy fácil visitarlo ya que se encuentra en la Zona Metropolitana.

¿Cómo sacarle el máximo a tus vacaciones?