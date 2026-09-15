Presentan muestra de cine sobre autonomía y derecho a decidir

Por primera vez, TELEFEM impulsa “Encuadre Libre. Cine, memoria y autonomía”, una muestra cinematográfica que reúne historias creadas por mujeres para hablar de violencia, resistencia, derechos sexuales y reproductivos, interrupción legal del embarazo (ILE) y autonomía corporal.

ANUNCIO

. .

El encuentro se realizará el 28 de septiembre a las 16:00 horas en Faro Cosmos, con entrada libre, e incluirá cortometrajes, documental y una conversación sobre mujeres, cuerpos, decisiones y derechos.

La muestra busca amplificar voces que durante décadas permanecieron fuera de cuadro, y que ahora, narradas por las propias mujeres, se convierten en memoria, denuncia y resistencia. Bajo esta premisa, TELEFEM abre un espacio cultural y colectivo para reflexionar sobre quién cuenta las historias y desde dónde se narran.

El programa contempla la charla “Esto también es cine / Historias de mujeres, cuerpos, decisiones y derechos”, con la participación de Paula Rivera de TELEFEM y Rosa Martha Fernández Vargas, directora y fundadora del colectivo CINE MUJERES.

La selección audiovisual incluye cuatro obras: el cortometraje Te quiero Alejandra de Minerva Rivera Bolaños; el documental Rebeladas de Andrea Gautier y Tabatta Salinas Caballero; Pinky Promise de Indra Villaseñor Amador y Pamela Torres; y el cortometraje Cautivas de Itxaso Díaz.

Más allá de la exhibición, la muestra busca abrir una conversación sobre autonomía corporal y derechos reproductivos en un país donde, de acuerdo con la ENDIREH 2021, 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado algún tipo de violencia, y 49.7% violencia sexual.

La jornada concluirá con un mensaje sobre la importancia de contar con información confiable, acompañamiento y espacios seguros para hablar de derechos sexuales y reproductivos, reafirmando el compromiso de TELEFEM de llevar estas conversaciones más allá de los ámbitos médicos hacia los culturales, comunitarios y artísticos.