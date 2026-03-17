Mundial 2026: ¿Por qué la FIFA no dice nada de la posible ausencia de Irán en la Copa del Mundo?

FIFA y su silencio con Irán El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, h guardado silencio ante la fuerte posibilidad de que Irán renuncie a participar en la Copa del Mundo de este 2026.

Ya han pasado seis días desde que el ministro de deporte de Irán asegurara que no existen condiciones para que su selección de futbol asista a la Copa del Mundo de este 2026 debido al conflicto militar que existe entre su país y uno de los anfitriones. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que lo mejor para la seguridad de los futbolistas sería no acudir al torneo, lo que generó una respuesta de reclamo por parte de la federación de futbol del equipo. Mientras tanto, Gianni Infantino no ha dado una postura pública oficial ante la posibilidad de perder a uno de sus 42 equipos clasificados y mientas la tensión en Medio Oriente se mantiene.

¿Por qué la FIFA se mantiene en silencio ante la posible baja de Irán?

Estamos a unos días de que se dispute la Fecha FIFA de este mes de marzo, la primera del 2026 y la que definirá a los últimos equipos clasificados a través del repechaje. A menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo, el torneo se ve amenazado por diferentes factores: las acciones bélicas de Estados Unidos, el combate a los grupos del Crimen Organizado en México, las amenazas de huelgas en el AICM, las acciones del ICE en contra de migrantes y también la posible ausencia de Irán.

Luego de que Ahmad Donyamali afirmara que es “imposible” asistir a la Copa del Mundo luego de que “el gobierno corrupto de Estados Unidos” les impusiera dos guerras en menos de un año, el presidente Estadounidense aseguró que sería mejor si no asistieran, por cuestiones de seguridad. Esta afirmación causó el enojo de la federación de futbol iraní, quien emitió un comunicado señalando que el equipo se ganó su lugar deportivamente en el torneo y que los que no deberían jugar son aquellas que no pueden garantizar la seguridad.

De acuerdo con medios especializados, la razón principal por la que la FIFA ni su presidente han emitido una postura pública oficial, es que la Federación de Futbol de Irán todavía no ha enviado un comunicado formal a la organización para avisar de manera formal que se estén dando de baja del torneo, ya que la postura de abandonar el certamen no vino propiamente del equipo.

La posible renuncia de Irán a este torneo, supondría una necesidad para la FIFA de reemplazarlo con otra escuadra, ya sea por su ranking o por su lugar en la clasificatoria asiática.

¿Irán podría jugar sus partidos en México?

Ahora, otra de las opciones que se está manejando es la posibilidad de que el cuadro “persa” juegue sus partidos de la fase de grupos en territorio mexicano. Así lo confirmó el embajador de Irán en nuestro país, Mehdi Taj, quien afirmó que se encuentra negociando con la FIFA para que sus tres enfrentamientos se disputen en territorio mexicano.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

“Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México.