¿Cómo prevenir riesgos en trabajos de soldadura industrial?

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Los trabajos industriales de soldadura requieren de la capacitación pertinente para evitar riesgos o accidentes que pongan en peligro a los trabajadores. Sin embargo, elegir el equipo adecuado para cada tipo de trabajo también es un factor determinante, por ejemplo, saber si es más indicada una máquina de soldar a diesel o a gasolina.

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En este texto, nos enfocaremos en las medidas que recomiendan los expertos en seguridad industrial:

Capacitación adecuada

Este es quizá uno de los puntos más importantes para garantizar el uso seguro de la maquinaria de tipo industrial, como las soldadoras. Además, contar con planes y programas de capacitación, adiestramiento y productividad no solo es una forma de prevenir riesgos, sino que es un deber establecido en la Ley Federal del trabajo.

Por otro lado, capacitar de modo correcto al personal operario contribuye a un buen rendimiento del equipo y a alargar su vida útil, al hacer un empleo correcto de las soldadoras para evitarles desgastes innecesarios. Sobre todo porque generalmente los operadores, además de ocuparse del trabajo como tal, también son los encargados de las revisiones diarias de la maquinaria y de brindarle el mantenimiento preventivo.

Usar equipo de protección personal

Este es un aspecto que podría parecer evidente, pero en los espacios de trabajo el personal puede llegar a obviar este tipo de medidas y confiarse, a pesar de la importancia del uso de equipo de protección para garantizar trabajos seguros y evitar accidentes.

Los elementos de protección para los trabajos de soldadura son:

Máscara de soldar

Lentes protectores o careta con filtros adecuados para minimizar el impacto de las luces UV e infrarroja en la retina.

Guantes aislantes para prevenir quemaduras.

Delantal de piel o cuero natural

Gorro protector del material adecuado para prevenir quemaduras

Sistema de filtración de gases

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Elegir soldadoras ultrasilenciosas

Uno de los riesgos en la salud asociados en los trabajos de soldadura es el ruido generado por el motor. No solo por el daño auditivo que pueden ocasionar problemas a largo plazo, sino porque el ambiente de trabajo también puede tornarse inseguro al impedir la comunicación educada y generar distracciones.

Por esto, es importante elegir equipos con tecnología ultra silenciosa, como una forma de proteger a los operadores y mejorar su calidad de vida. las soldadoras de la marca japonesa Shindaiwa, son las que actualmente están equipadas con este tipo de insonorizadores que marcan una diferencia sobre el ruido.

Identificar la soldadora indicada y de la mejor calidad

Las motosoldadoras, que son las indicadas para trabajos industriales y donde no se cuenta con suministro eléctrico, poseen un motor de combustión que puede ser a diesel o a gasolina. Las primeras ofrecen una potencia mayor que las segundas y no hacen la ignición tan fácilmente como la soldadora de gasolina.

Saber elegir la adecuada, de acuerdo con la demanda de potencia que requiere para el trabajo que se realizará, es vital para evitar sobrecalentamientos en el equipo u otro problema mayor como explosiones o quemaduras.

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Monitoreo del aire

Los trabajos de soldadura generan “humos” que varían de acuerdo con la técnica utilizada, pero que, en ocasiones, suelen ser partículas respirables que pueden llegar a los pulmones. Es por eso que se recomienda implementar un monitoreo del aire en el espacio de trabajo y utilizar un sistema de filtración de gases.

Por otro lado, el motor de las motosoldadoras, que son las que tienen un motor a diésel o gasolina, producen también gases derivados de la combustión. Es por eso que siempre deben ser utilizadas en lugares ventilados.

Preparación de espacios

Además de cuidar la ventilación de los espacios, es de vital importancia realizar una preparación previa del lugar de trabajo, ya sea en obras de construcción o cualquier área, con el objetivo de cuidar que no existan elementos inflamables, capaces de provocar algún incendio o explosión al caer alguna chispa.

Conclusión

Los trabajos de soldadura requieren una serie de medidas para cuidar la salud de los operadores, pero también evitar accidentes de trabajo. Para ello, es importante la capacitación, el equipo de seguridad, soldadoras adecuadas y de calidad; así como el cuidado del aire y los espacios donde se realizan los procesos de soldar.