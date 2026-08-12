Esto debes considerar al rentar un generador de luz

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Por su propia naturaleza, algunos trabajos de construcción y mantenimiento deben realizarse en zonas donde no existe suministro eléctrico o donde el voltaje es variable; mientras que en otras ocasiones, como la temporada de lluvias, los cortes de energía también suelen jugar en contra. En esos casos lo más recomendable es la renta de generadores de luz para garantizar la continuidad de las labores.

Sin embargo, pueden existir dudas respecto de cómo seleccionar una planta de luz: ¿Qué características debo buscar?, ¿cómo elegir su capacidad de voltaje?, entre otros aspectos. Pero no te preocupes, en este artículo te explicaremos los detalles que debes considerar al buscar una planta de emergencia.

Definir entre un una planta de luz fija o portátil

Dentro de los modelos de generadores eléctricos existen equipos fijos y portátiles. Es importante explicar que los de tipo portátil tienen una capacidad de carga menor, en comparación con los de tipo fijo. Un indicador para decidir entre uno y otro es el tipo y cantidad de herramientas que serán conectadas a él. Si solo se trata de aparatos pequeños, con baja demanda de electricidad, lo más conveniente es usar un equipo de menor potencia.

Con motor a diésel o a gasolina

Otra de las características que diferencian a los generadores eléctricos es su tipo de motor: algunos están diseñados para trabajar con gasolina, mientras que otros funcionan solamente con diésel. Cabe destacar también que los primeros ofrecen menor capacidad de voltaje que los segundos.

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Define la tensión de corriente que necesitas

Existen generadores monofásicos con una tensión de salida de 220 voltios, como máximo. Sin embargo, también existen los trifásicos, indicados para aquellas demandas de corriente más exigentes. El tipo de aparatos que serán conectados a la planta de luz, es el mejor indicador para definir la tensión de corriente que debes buscar en el equipo.

Calcula la potencia que necesitas en un una planta de luz

En la placa de identificación del equipo podrás encontrar información sobre la capacidad de potencia de una planta de luz. Mientras que para poder identificar los requerimientos, de acuerdo con los aparatos que utilizarás, es importante sumar la demanda de todas las herramientas que tendrán funcionamiento al mismo tiempo.

Elige un generador de servicio continuo

Incluso si has optado por algún esquema de renta de generador eléctrico, es importante que busques alguna planta de luz que te garantice una inversión rentable, mediante resistencia y capacidad de trabajo prolongado, ya que esto minimiza la probabilidad de fallas o contratiempos en los trabajos, relacionados con mantenimientos en el equipo.

Opta por aparatos con bajo nivel de ruido

Uno de los problemas recurrentes en las zonas de obra o trabajo industrial es el ruido. Sin embargo, este tipo de problemas puede minimizarse con máquinas insonoras. Los generadores eléctricos son una de las opciones que ya cuentan con tecnología silenciosa, mediante amortiguadores antivibratorios que minimizan las emisiones sonoras.

Elige equipos de calidad

Como en otro tipo de máquinas, las marcas de mejor calidad ofrecen mayor garantía de durabilidad y buen rendimiento que aquellos que son más económicos. Si optas por rentar la planta, busca que el proveedor ofrezca equipos de marcas con prestigio internacional para obtener un mejor respaldo para tus trabajos.

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Identificar a un buen proveedor

Sí bien esto no está relacionado directamente con las características del generador eléctrico, es de vital importancia debido a que de esta forma puedes garantizar que te rentarán un equipo en excelente estado y que ha recibido el mantenimiento preventivo adecuado, para tener el mejor rendimiento durante su funcionamiento.

Capacitación sobre el funcionamiento

Además, otro de los aspectos que debes considerar a la hora de rentar, es recibir la capacitación y asesoría profesional necesaria para hacer una buena instalación, con el fin de que, aun cuando tu toma principal de corriente sea desde el generador, las herramientas conectadas no estén en riesgo de dañarse por sobrecarga o variaciones de voltaje.

Conclusión

En los casos en los que el uso del generador será de manera temporal, lo más conveniente es pensar en una inversión menor, relacionada con la renta y no con la compra de un generador de electricidad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones para identificar el equipo de mayor rendimiento para las demandas de energía a las que debe responder, de acuerdo con el tipo de herramientas que utilizas.