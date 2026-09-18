Guanajuato Capital apuesta por turismo cultural, deportivo y de reuniones para fortalecer su segundo semestre de 2026

Luis Alberto Espinosa Orozco (Alan Mino)

Luis Alberto Espinosa Orozco, presidente del Consejo Turístico de Guanajuato Capital, destacó que el cierre de 2026 representa una oportunidad para consolidar la actividad turística mediante una agenda que combina grandes festivales, celebraciones tradicionales y nuevos segmentos de visitantes. La ciudad se prepara para recibir viajeros durante las Fiestas Patrias, el Festival Cervantino, el Día de Muertos y la temporada decembrina, además de mantener una programación constante de actividades culturales y deportivas.

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“El clima que se refresca y que nos empieza a dar sensaciones de que vienen festividades que queremos mucho y que son importantes también turísticamente hablando, pues es la mejor época del año”, explicó Espinosa Orozco al hablar de los meses que concentran buena parte de la actividad turística de Guanajuato Capital.

Para el presidente del Consejo Turístico, aunque los acontecimientos de mayor convocatoria marcan el calendario, la estrategia no se limita a los grandes festivales, sino que busca aprovechar las características de la ciudad para desarrollar experiencias vinculadas con el turismo religioso, de aventura, deportivo, de romance y de reuniones.

Guanajuato

Fiestas Patrias y Cervantino marcan el inicio de la temporada fuerte

Uno de los primeros momentos relevantes del segundo semestre son las Fiestas Patrias, una celebración que adquiere una dimensión particular en Guanajuato por su relación histórica con la Independencia de México.

“Guanajuato fue sede de eventos que marcaron el rumbo de la guerra de Independencia. Entonces, es una ciudad donde festejar las Fiestas Patrias tiene una sensación diferente”, señaló Espinosa Orozco.

La cercanía con destinos como Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, también vinculados con episodios fundamentales de la historia nacional, contribuye a que Guanajuato sea uno de los puntos de interés para quienes buscan vivir estas fechas en un contexto histórico y cultural.

Después llegará uno de los acontecimientos centrales del calendario: el Festival Internacional Cervantino, cuya edición 54 se desarrollará del 3 al 18 de octubre de 2026. En esta ocasión, Francia será el país invitado de honor y, a diferencia de otras ediciones, no habrá un estado mexicano invitado en particular, sino una participación que contempla a la República.

Espinosa Orozco explicó que el cambio de fechas respondió a una solicitud de los prestadores de servicios turísticos, debido a la coincidencia que en algunos años existía entre el Cervantino y las actividades de Día de Muertos.

“Se nos empalmaba el Festival Cervantino con las festividades del Día de Muertos. De hecho, ha llegado a haber años donde todavía se estaba desarrollando el Festival Cervantino y llegaba gente que venía a temas del festival del Día de Muertos”, recordó.

La intención fue establecer un espacio entre ambas celebraciones, debido a que son dos de los periodos de mayor llegada de visitantes a Guanajuato Capital.

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El Día de Muertos, por su parte, se ha convertido en otro de los grandes motores turísticos de la ciudad. Espinosa Orozco recordó que el festival tiene aproximadamente ocho años de existencia como una celebración articulada, pues anteriormente las actividades relacionadas con la tradición se realizaban de manera aislada.

La incorporación del túnel como uno de los principales espacios para las actividades contribuyó a detonar la celebración y, con el paso de los años, la festividad ha adquirido una dimensión internacional.

“Hay un gran interés por esta festividad en todo el país, pero en Guanajuato en particular por la conexión que hay con la película Coco”, explicó.

De acuerdo con el presidente del Consejo Turístico, alrededor de 40 por ciento del turismo que recibe Guanajuato durante Día de Muertos corresponde a visitantes internacionales, provenientes de mercados asiáticos, sudamericanos, europeos y norteamericanos.

“Vienen muchas familias desde Japón, desde China y tú ves restaurantes donde la mayor parte de los que están en los restaurantes es turismo extranjero”, relató.

La imagen de visitantes internacionales recorriendo las calles, restaurantes y espacios históricos durante estas fechas se ha convertido en parte de la experiencia turística de la capital guanajuatense.

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Nuevas experiencias buscan ampliar la oferta turística

Más allá de los eventos de mayor convocatoria, el Consejo Turístico busca que los visitantes permanezcan más tiempo en la ciudad y descubran atractivos que tradicionalmente han recibido menor atención.

Uno de los segmentos identificados como área de oportunidad es el turismo religioso, debido al amplio patrimonio arquitectónico y artístico que conserva Guanajuato.

“Tenemos una enorme riqueza que justamente la gente no disfruta: turismo de aventura, turismo religioso”, afirmó Espinosa Orozco.

La intención es desarrollar productos turísticos que integren templos, pinturas, arquitectura y otros elementos relacionados con la historia minera de la ciudad, además de incorporar sitios cercanos como Cristo Rey, ubicado aproximadamente a 20 minutos de la capital.

El proyecto, explicó, busca diferenciarse mediante rutas elaboradas con apoyo de historiadores.

“Estamos desarrollando productos en el tema de turismo religioso. Próximamente vamos a lanzar un par de eventos en donde todo el patrimonio artístico religioso que tenemos en la ciudad lo hemos integrado”, detalló.

La apuesta consiste en ofrecer recorridos con información histórica estructurada, de manera que la experiencia no dependa únicamente de explicaciones improvisadas.

“Son productos bien hechos por historiadores que han desarrollado rutas bien explicadas, basadas en temas históricos, no en ocurrencias de guías”, subrayó.

A esta estrategia se suman otros segmentos. El turismo de romance mantiene un crecimiento importante y, de acuerdo con Espinosa Orozco, Guanajuato recibe cada fin de semana varias bodas de destino.

También se fortalece el turismo de reuniones, un sector para el cual la ciudad cuenta con infraestructura hotelera, auditorios y espacios para convenciones.

La actividad deportiva representa otra pieza de esta diversificación. Guanajuato Capital recibe carreras de trail, competencias de medio fondo, maratones y disciplinas de ciclismo como downhill y enduro, además de torneos de basquetbol.

“Todo el semestre tenemos muchas actividades que nos van aportando esta derrama en el sector turístico y que hace que compense un poquito el primer semestre, que no es tan fuerte”, explicó.

Más de 600 millones de pesos y una meta de ocupación hotelera

La concentración de festivales, eventos deportivos, bodas y congresos genera una importante demanda para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Espinosa Orozco estimó que el Festival Cervantino y las actividades de Día de Muertos podrían generar conjuntamente entre 400 y 500 millones de pesos de derrama económica.

A esta cifra se suman los ingresos relacionados con turismo de romance, reuniones y eventos deportivos.

“Tranquilamente estamos hablando de más de 600 millones de pesos que deja el turismo a la ciudad”, sostuvo.

Para la temporada decembrina, Guanajuato también espera una combinación de turismo nacional e internacional, particularmente visitantes provenientes de Estados Unidos con raíces guanajuatenses que aprovechan las vacaciones para regresar y reunirse con sus familias.

La programación de Magia en Guanajuato Capital busca complementar la experiencia mediante actividades que transforman los espacios públicos durante las fiestas de fin de año.

“De repente se encuentra actividades que no esperaba y les sorprende: ver unos villancicos en el Jardín de la Unión, ver un concierto en el Teatro Juárez con temas navideños o de repente cae nieve en la Plaza de la Paz”, explicó.

La intención es que los visitantes que llegan inicialmente para conocer los monumentos, museos y calles históricas encuentren también una agenda cultural y de entretenimiento que amplíe su experiencia.

Para el Consejo Turístico, el objetivo de fondo es que Guanajuato pueda ser visitado durante todo el año, sin depender exclusivamente de sus grandes celebraciones.

Entre las áreas prioritarias están el turismo deportivo, religioso y de reuniones. En el caso del deporte, la ciudad y el estado cuentan con infraestructura que ya ha permitido recibir competencias de gran escala.

“Al ser capital del Estado, el Gobierno del Estado ha desarrollado espacios deportivos de gran nivel en donde podemos hacer desde olimpiadas nacionales, que lo hemos hecho”, señaló.

En turismo de reuniones, el reto consiste en aprovechar una infraestructura que incluye más de 3 mil 500 habitaciones, auditorios y centros de convenciones.

Mientras tanto, el turismo religioso representa una oportunidad todavía en proceso de desarrollo.

“Ahí tenemos el patrimonio religioso, pero no lo hemos sabido exponer, ni lo hemos sabido conjuntar de tal manera que llegue turismo, especialmente para conocer nuestro patrimonio, y en eso estamos trabajando”, reconoció.

El indicador que permitirá medir los resultados de esta estrategia será, principalmente, la ocupación hotelera.

“Para los que nos dedicamos a esto, pues la ocupación hotelera es el mayor indicador y eso es lo que refleja el trabajo que hacemos”, afirmó.

Entre las metas planteadas para el cierre de 2026 está conseguir al menos tres congresos por mes, incrementar las bodas de destino y, sobre todo, acercar la ocupación hotelera promedio a 50 por ciento o más.

Con una segunda mitad del año concentrada en algunas de las celebraciones más importantes del calendario turístico nacional, Guanajuato Capital busca aprovechar su patrimonio histórico y cultural para ampliar la oferta y distribuir mejor la llegada de visitantes.

La apuesta, según Espinosa Orozco, es que la ciudad no sea únicamente un destino asociado con el Cervantino o Día de Muertos, sino un lugar capaz de mantener actividad turística a través de eventos culturales, deportivos, religiosos, de romance y de reuniones durante todo el año.

“Estamos emocionados”, concluyó el presidente del Consejo Turístico de Guanajuato Capital al hablar de los meses que vienen.