Trading automático: qué es y cómo funcionan las operaciones ejecutadas por algoritmos

Trading automático

Los constantes avances que ha tenido el universo tecnológico, sobre todo de la mano de la inteligencia artificial, han producido importantes transformaciones en el sector financiero. Una de las más destacadas se encuentra relacionada al crecimiento del trading automático entre los inversores e inversoras de México. ¿En qué consiste esta nueva modalidad?

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En pocas palabras, podrías señalar que se trata de la utilización de algoritmos y programas que ejecutan operaciones financieras siguiendo reglas establecidas de forma previa. Además, además de depender de la intervención del inversor, también puede tomar decisiones en base al sistema informático y su análisis de datos.

El concepto, entonces, puede parecer sencillo: el sistema, como puede ser la plataforma de trading automático de AvaTrade, recibe una serie de instrucciones por parte del inversor. Entre ellas se encuentran cuándo ingresar o salir del mercado, los montos de cada operación o las condiciones que se deben cumplir para poder abrir una operación. Cuando esos parámetros coinciden, el programa ejecuta el movimiento.

¿Qué diferencias posee con el trading tradicional?

La diferencia más importante respecto a la operación manual se encuentra en quién ejecuta la operación. En el trading tradicional, es el inversor el que decide colocar la orden tras analizar el contexto. En el trading automatizado, en análisis se traduce en reglas que luego el programa aplicará sin necesidad de la intervención o acción del usuario.

Entre las reglas que más se consideran para hacer trading automático encontraremos los indicadores técnicos como las medias móviles o el índice de fuerza relativa, también conocidos como RSI. La estrategia del inversor, entonces, puede marcar abrir una posición cuando un indicador alcance determinada condición o cerrarla cuando ocurra todo lo contrario.

¿Qué ventajas tiene el trading automático?

Entre las más importantes, se puede mencionar a la disciplina. En el mundo financiero, pueden aparecer determinadas emociones difíciles de controlar, como es el caso del FOMO o el miedo después de una pérdida inesperada. La avaricia o la ansiedad también son males a evitar. Al marcar reglas claras y frías, la automatización reduce de gran manera la influencia de los sentimientos sobre las ejecuciones.

Por otro lado, la tecnología actual también permite un mejor y mayor monitoreo de los mercados y las noticias más importantes, para poder actuar de forma inmediata cuando aparecen las condiciones deseadas. Este punto es muy importante para los principiantes, quienes muchas veces no cuentan con los recursos ni el tiempo necesario para poder realizar esa tarea.

Por último, la velocidad es otro punto a favor a considerar. Los programas actuales son capaces de realizar análisis y ejecutar órdenes en periodos muy cortos de tiempo, así como también gestionar varias posiciones en los mercados de manera simultánea. Esto puede ser fundamental para estrategias que requieren movimientos rápidos ante la aparición de señales particulares.

Automatizar no elimina el riesgo

Un error más que frecuente es considerar que la automatización elimina por completo al riesgo. Un programa puede ser capaz de ejecutar las instrucciones de manera veloz y correcta, pero no convierte a una mala estrategia en una buena estrategia. Es decir, si el inversor analizó de forma incorrecta la situación, entonces el sistema repetirá el error todo el tiempo.

Es por ello que, antes de empezar, es recomendable poner a prueba el conocimiento personal. Recursos como las cuentas demo, por ejemplo, ayudan a analizar y gestionar en escenarios realistas sin poner en riesgo el dinero propio. Lo mismo ocurre con el backtesting, el cual permite testear análisis y estrategias nutriéndose de rendimientos históricos en el mercado.

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En ese sentido, los especialistas destacan el riesgo de la sobreoptimización: ajustar tanto una estrategia a una situación en particular que luego, cuando los datos cambian, no puede responder ante escenarios diferentes.

Conclusión final

Automatizar operaciones puede ser de gran ayuda si se tiene el conocimiento necesario para leer correctamente el mercado y las estrategias que sean necesarios. Dominar esta herramienta permite optimizar performances, pero no reduce el riesgo ni lo disminuye, por lo que no debe ser tomada a la ligera. Mientras más información previa, mejores decisiones podrán ser tomadas.