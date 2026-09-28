Lanzan “México sin Rabia” para fortalecer la prevención de esta enfermedad

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En el marco del Día Mundial contra la Rabia, la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios (AMHVET), la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos (AMMeGa) y Boehringer Ingelheim presentaron la iniciativa México sin Rabia, una plataforma informativa que busca acercar a la población conocimientos sobre esta enfermedad y reforzar la importancia de la vacunación anual de perros y gatos como principal medida de prevención.

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Aunque México logró en 2019 eliminar la rabia humana transmitida por perros como problema de salud pública, especialistas advierten que el virus continúa presente en fauna silvestre como murciélagos, zorros, mapaches y coyotes, por lo que mantener la inmunización de las mascotas sigue siendo fundamental. A nivel mundial, la enfermedad provoca alrededor de 59 mil muertes al año, pese a que puede prevenirse mediante la vacunación.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de mamíferos, incluidos perros, gatos y seres humanos. Su transmisión ocurre principalmente por mordeduras, arañazos o contacto con saliva de animales infectados y, una vez que se manifiestan los síntomas clínicos, tiene una tasa de mortalidad prácticamente del 100 por ciento.

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De acuerdo con los organismos impulsores de la campaña, la vacunación anual es la herramienta más eficaz para interrumpir la transmisión del virus desde su origen animal. Organizaciones internacionales de salud recomiendan alcanzar coberturas superiores al 70 por ciento en la población canina para reducir significativamente los riesgos de contagio.

La iniciativa también enfatiza la necesidad de vacunar a los gatos, incluso cuando permanecen dentro de casa, ya que pueden entrar en contacto con fauna silvestre o exponerse accidentalmente al virus. Además, recuerda que la aplicación de una vacuna en años anteriores no garantiza protección permanente, por lo que es indispensable mantener actualizado el esquema de vacunación.

La campaña forma parte de la iniciativa global Stop Rabies y se suma al objetivo internacional de alcanzar cero muertes humanas por rabia transmitida por perros para 2030. Sus impulsores destacaron que conservar los avances alcanzados por México requiere mantener informada a la población y asegurar que perros y gatos reciban oportunamente su vacuna antirrábica cada año.