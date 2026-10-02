Más grande, más equipada, potente y segura, la nueva estirpe de este SUV subcompacto se alista para conquistar el mercado. La Kia Seltos 2027 ya rueda en nuestro país, y no llega con un simple cambio cosmético: ha sido rediseñada por completo, con nueva plataforma, mayores dimensiones, tecnología, seguridad, así como opciones de motorizaciones para todos los gustos. “Sus poderosas formas son obra de la nueva tendencia de diseño de KIA denominada Opposites United”. Look más agresivo y moderno Lo primero que salta a la vista es su cambio de imagen, pues ha abandonado las líneas suaves y discretas, para dar paso a un estilo más deportivo y vanguardista que se evidencia principalmente en su frontal recto y musculoso, con una parrilla amplia en negro brillante y una firma luminosa vertical tipo LED que la hace inconfundible de noche. De perfil, las líneas diagonales marcadas le dan un aire deportivo, mientras que las manijas escondidas en la carrocería suman un toque de sofisticación. Atrás, la luz que cruza de extremo a extremo con ángulos de 90 grados le da una postura ancha y agresiva. Este cambio no es solo estético: la Seltos estrena una plataforma modular más moderna, construida con aceros de altísima resistencia. El resultado se siente al volante: menos ruido de viento y rodadura, menos vibraciones y una estructura más rígida y segura

Más espacio, equipamiento y tecnología La nueva generación creció en casi todas direcciones: 7.5 cm más de largo, 3 cm más de ancho y 3 cm más de distancia entre ejes. Solo bajó 5 milímetros de altura. Dichas cifras se traducen en más espacio en la segunda fila de asientos, y una cajuela que ahora ofrece 436 litros de capacidad. Por dentro, el principal protagonista es la pantalla panorámica de 27” que se extiende hasta el asiento del copiloto, acompañada de un tablero digital de 10 pulgadas. Este sistema viene de serie en todas las versiones de gasolina y se conecta de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Pero hay más: con el auto detenido, se pueden ver plataformas como YouTube, TikTok o Pluto TV, e incluso jugar algunos videojuegos preinstalados. Motor a la medida de cada conductor Aquí está uno de los grandes atractivos de la nueva Seltos: cuatro versiones con propuestas mecánicas muy distintas, y todas con asistencias de manejo desde la más básica. La gran novedad es la llegada, por primera vez, de una versión híbrida (HEV). Combina un motor 1.6 litros con uno eléctrico para sumar 154 Hp y 195 lb-pie de torque, con una caja de doble embrague de 6 velocidades y paletas para controlar el frenado regenerativo. Su consumo es sobresaliente: hasta 25.11 km/l. Dentro de esta familia híbrida hay dos versiones: la SXL HEV, con rines de aluminio de 18” y buen equipamiento tecnológico, así como la X-Line HEV, la joya de la corona, con parrilla diamantada exclusiva, rines negros de 19 pulgadas, asientos en piel con bordados especiales, volante calefactable, una pantalla que combina tres paneles hasta sumar casi 30 pulgadas, y sonido premium Harman Kardon.