Rodeo Saltillo 2026: fechas, cartelera, boletos y todo lo que habrá en Expo Coahuila

Rodeo Saltillo 2026 Foto: Cortesía

Saltillo se prepara para recibir una de las celebraciones que mejor representan la cultura del norte de México. Del 15 al 18 de octubre de 2026, el Rodeo Saltillo llegará a su séptima edición con una combinación de música, deporte, gastronomía, ganadería y actividades familiares que convertirán a la capital de Coahuila en punto de encuentro para visitantes de distintas partes del país.

Una de las novedades de este año es que el Rodeo Saltillo se realizará en Expo Coahuila, un nuevo complejo que ha sido diseñado para conciertos, exposiciones, convenciones y espectáculos de gran formato.

La programación oficial contempla cuatro días de actividades y una cartelera musical encabezada por Pesado, La Casetera, Julión Álvarez, Costumbre, Banda El Recodo, Sólido, Brett Young y Heartland.

Rodeo Saltillo 2026 Foto: Cortesía

¿Cuándo y dónde será el Rodeo Saltillo 2026?

El Rodeo Saltillo 2026 se realizará del jueves 15 al domingo 18 de octubre en Expo Coahuila, ubicado en Saltillo.

El nuevo recinto será uno de los protagonistas de esta edición, pues además de albergar los conciertos, concentrará diferentes espacios dedicados al rodeo, la gastronomía, la ganadería, el vino y las actividades familiares.

Cabe destacar que Expo Coahuila se encuentra en la zona de El Toreo y desde el centro de Saltillo el traslado en automóvil toma aproximadamente 15 minutos.

Cartelera del Rodeo Saltillo 2026: ¿quiénes van a cantar?

Uno de los principales atractivos será el Teatro del Pueblo, donde durante cuatro noches se presentarán artistas de distintos géneros vinculados con la música norteña, regional mexicana, banda y country.

La cartelera queda de la siguiente manera:

Jueves 15 de octubre: Pesado y La Casetera.

Viernes 16 de octubre: Julión Álvarez y Costumbre.

Sábado 17 de octubre: Banda El Recodo y Sólido.

Domingo 18 de octubre: Brett Young y Heartland.

El cierre tendrá además un ingrediente especial con Brett Young, cantante estadounidense de country que llegará a México como parte de esta celebración y que es conocido por canciones como In Case You Didn’t Know.

¿Qué otras actividades habrá en Rodeo Saltillo 2026?

Aunque la música será uno de los grandes atractivos, el programa también está diseñado para que el público pueda pasar prácticamente todo el día dentro del recinto.

Entre las zonas anunciadas se encuentran Arena 8 Segundos, Smoke & Grill, Pequeño Oeste, Wine Garden, Rodeo Infantil, ExpoGan y la Exposición Nacional Angus.

En la Arena 8 Segundos se desarrollarán diferentes competencias de rodeo. El programa contempla el Open Rodeo, el Super Bull y el Rodeo de las Estrellas, además de otras actividades relacionadas con este deporte.

El sitio oficial también contempla la participación de jinetes nacionales e internacionales en distintas disciplinas. Entre los competidores anunciados aparecen representantes de México, Canadá y Costa Rica.

Rodeo Saltillo 2026 Foto: Cortesía

¿Qué habrá en la parte gastronómica de Rodeo Saltillo 2026?

La gastronomía tendrá su propio espacio con Smoke & Grill, una de las áreas pensadas para quienes, además del rodeo, buscan una experiencia culinaria.

Uno de los principales atractivos será la Champion del Grill, competencia que reunirá a parrilleros de diferentes regiones de Coahuila para disputar una bolsa de 200 mil pesos.

Las categorías anunciadas son Ribeye Steak, BBQ Pork Ribs y Cabrito Free Style, tres preparaciones que llevan a la parrilla algunos de los sabores más relacionados con la cocina del norte.

El programa también incluye actividades como Prende Fuegos y Fuego en Familia, esta última pensada para que niñas, niños y adultos puedan participar de una experiencia gastronómica en conjunto.

La identidad gastronómica de Coahuila también tendrá una conexión con la tradición vitivinícola.

El Wine Garden Food Court será un espacio dedicado a restaurantes, bebidas y experiencias alrededor del vino, con propuestas de catas, maridajes y actividades enoturísticas.

La zona forma parte de una apuesta del festival por mostrar que la experiencia de visitar Coahuila puede ir más allá del rodeo y extenderse hacia otros atractivos gastronómicos y turísticos del estado.

Ganadería: ExpoGan y la Exposición Nacional Angus

El sector ganadero tendrá un papel central durante los cuatro días.

La ExpoGan Coahuila 2026 contempla más de 130 cabezas de ganado de diferentes razas, procedentes de más de 20 ganaderías y ranchos del estado, además de actividades de juzgamiento y una subasta.

A esto se suma la XXXV Exposición Nacional Angus 2026, que regresará a Saltillo por segunda ocasión. El encuentro contempla más de 150 ejemplares Angus de alta genética, más de 20 ganaderías y la participación de criadores provenientes de diferentes regiones de México.

La propuesta convierte al Rodeo Saltillo en un encuentro que no solamente está pensado para aficionados al espectáculo, sino también para personas relacionadas con la ganadería y las actividades productivas del campo.

Rodeo Saltillo 2026 Foto: Cortesía (RAFAEL CAUICH)

¿Qué habrá para niños en Rodeo Saltillo 2026?

Las familias tendrán un espacio especialmente diseñado para los más pequeños: Pequeño Oeste.

Esta zona busca acercar a niñas y niños a la cultura vaquera mediante una ambientación temática, atracciones, granja, paseos en pony, talleres, actividades creativas y didácticas y personajes.

También se contempla un Rodeo Infantil, con actividades adaptadas para el público infantil.

De esta manera, el festival amplía su propuesta para que el rodeo no sea únicamente una experiencia para adultos o aficionados al deporte.

Convención Nacional Ganadera llegará a Saltillo

Otra de las actividades relevantes será la Convención Nacional Ganadera, que se realizará por primera ocasión en Saltillo.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, se espera la participación de aproximadamente mil 200 líderes del sector, vinculados con más de 800 mil ganaderos de todo el país.

La presencia de esta convención refuerza el carácter del Rodeo Saltillo como un encuentro que combina entretenimiento con actividades profesionales, productivas y relacionadas con la industria ganadera.

Rodeo Saltillo 2026 Foto: Cortesía (RAFAEL CAUICH)

¿Cuánto cuestan los boletos del Rodeo Saltillo 2026?

La entrada general para adultos cuesta 200 pesos, mientras que el acceso general para niños es de 65 pesos. Para algunas actividades de la Arena 8 Segundos existen accesos independientes.

Por ejemplo, el Open Rodeo del jueves y viernes aparece con acceso gratuito. Para el sábado, el Super Bull tiene un costo de 500 pesos para adultos y 250 pesos para niños; mientras que el domingo el Rodeo de las Estrellas maneja los mismos precios.

También existen mesas VIP para los conciertos. El sitio oficial anuncia mesas para cuatro y seis personas, con precios de 16 mil y 24 mil pesos, respectivamente.

Los precios y disponibilidad pueden cambiar, por lo que es recomendable consultar la plataforma oficial antes de acudir.

Para quienes quieran vivir una experiencia relacionada con la cultura vaquera del norte, Rodeo Saltillo 2026 tendrá cuatro días de programación en Saltillo, con actividades que van mucho más allá de una competencia en la arena.

La venta de boletos y la información actualizada sobre horarios, actividades y accesos pueden consultarse en el sitio oficial de Rodeo Saltillo.