¿Cuándo juega Cruz Azul vs América? Fecha y horario del partido amistoso (Edgar Negrete Lira)

Ante la pausa del torneo de la Liga MX Apertura 2026 por la Fecha FIFA, se llevarán a cabo distintos encuentros entre los clubes de la liga mexicana en Estados Unidos, estos empezarán con el partido pactado de Cruz Azul vs. América este jueves.

Asimismo, también se enfrentará el equipo de Pachuca ante Selección Nacional de México Sub-23 en el Estadio Hidalgo.

Fecha y hora del partido Cruz Azul vs. América

El partido se llevará cabo este jueves 1 de octubre a las 21:00 horas en el Snapdragon Stadium en San Diego, California en Estados Unidos.

En su último encuentro en la Jornada 8 de la Liga MX, Cruz Azul derrotó a las Águilas con un marcador 4 a 3, sin embargo, el América casi logra empatar el encuentro después de anotar 2 goles en los últimos minutos del encuentro.

¿Dónde se podrá ver el partido?

Este juego amistoso podrá verse a través de televisión abierta y por cable en el canal 5 y TUDN, además de la plataforma de streaming ViX.

¿Qué jugadores quedarán fuera del encuentro?

Algunos jugadores no participarán en el partido amistoso debido a que la convocatoria de Rafa Márquez para los encuentros amistosos de la Selección Mexicana de Futbol ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Por parte del América el defensa Israel Reyes y el mediocampista Isaías Violante permanecen fuera del encuentro; asimismo, Alan Cervantes estaba convocado con la Selección Mexicana, pero debido a cuestiones físicas quedó fuera de los encuentros.

Mientras que el equipo de Cruz Azul jugará sin los mediocampistas Erik Lira y Jeremy Márquez quienes se encuentran trabajando con Márquez.

¿Qué otros partidos se llevarán a cabo por la Fecha FIFA?

Además del encuentro Cruz Azul vs. América, se tienen planeado otros 4 partidos amistosos donde jugarán equipo de la Liga MX, 3 de ellos también se disputarán en territorio estadounidense.