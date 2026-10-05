La boda de Martha Higareda en Mayakoba tuvo un problema que toda boda de destino enfrenta (y así se resuelve en 2026)

La boda de Martha Higareda en Mayakoba tuvo un problema

Cuando Martha Higareda se casó con Lewis Howes en el Fairmont Mayakoba, medio mundo tuvo que viajar para llegar a la Riviera Maya. Es el mismo desafío que enfrenta cualquier pareja que organiza una boda de destino en México: coordinar vuelos, hospedaje y confirmaciones de gente que vive lejos. Fiestly, especialista en invitaciones digitales para bodas y fiestas, explica cómo se resuelve esa logística sin que nadie se pierda un detalle.

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Lo que reveló la boda de Martha Higareda en Riviera Maya

La actriz mexicana se casó el 8 de febrero de 2025 en el Fairmont Mayakoba, el mismo hotel donde había conocido al empresario y podcaster Lewis Howes. La ceremonia integró elementos mexicanos —papel picado, rosas, mariachi— y reunió a invitados que llegaron tanto de México como de Estados Unidos. Ese detalle, que suele pasar desapercibido en las crónicas de espectáculos, es en realidad el verdadero desafío operativo de cualquier boda de destino: coordinar la llegada de gente que no vive en la zona, ni siquiera en el mismo país.

Riviera Maya, Los Cabos y haciendas: tres logísticas distintas

No todas las bodas de destino en México se organizan igual. Una boda en la Riviera Maya (Playa del Carmen, Tulum, Mayakoba) suele depender del aeropuerto de Cancún y de traslados de entre 30 minutos y dos horas según la zona. En Los Cabos, el aeropuerto de San José del Cabo concentra la llegada y los traslados a los resorts son más cortos, pero los vuelos directos desde ciudades del interior de México son más limitados. Una boda en una hacienda del Bajío o del centro del país cambia por completo la ecuación: no hay aeropuerto internacional cerca, así que la pareja necesita indicarle a cada invitado foráneo cuál es el aeropuerto más conveniente y cómo llegar desde ahí.

Qué información necesita un invitado que viaja

Un invitado que vuela para llegar a la boda no solo necesita la fecha y el lugar. Como explican los especialistas de Fiestly, necesita el itinerario completo del fin de semana, las opciones de hospedaje con tarifa de grupo, la fecha límite para reservar antes de que se acabe el bloqueo de habitaciones, el clima esperado y el dress code, y un RSVP que se pueda actualizar si su vuelo cambia. Cuando toda esa información se concentra en invitaciones digitales, el invitado entra a un link, ve todo actualizado y confirma su asistencia sin necesidad de llamar o escribir por separado a la pareja para cada duda.

El límite de la invitación impresa en una boda con invitados foráneos

Una invitación de papel puede avisar la fecha y el lugar, pero no puede actualizarse si el hotel cambia una tarifa, ni llevar un mapa interactivo de cómo llegar al salón, ni recordarle a un invitado que le quedan tres días para reservar su vuelo. En una boda con invitados que viajan desde otra ciudad o país, ese límite se vuelve un problema real de coordinación. Por eso cada vez más parejas optan por invitaciones de boda digitales, que se pueden actualizar en tiempo real y llegan directo al celular de cada invitado, sin depender de que un sobre llegue a tiempo al otro lado del mundo.

Cómo lo están resolviendo las parejas en 2026

La tendencia ya se nota en los mismos destinos donde se casó Martha Higareda: cada vez más parejas que organizan bodas en Riviera Maya, Los Cabos o haciendas del interior arrancan la planificación por la invitación digital, no por el final. Para el equipo de Fiestly, es la forma que encontraron de resolver algo que ninguna boda de destino puede evitar: que la mitad de los invitados tiene que viajar para llegar.