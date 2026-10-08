¿Cómo saber si necesito un minisplit de una o dos toneladas?

¿Qué es un minisplit? ¿Por qué se habla de una tonelada como medida para enfriar un cuarto? Si estás por elegir un aire acondicionado para tu casa o tu local, acertar con la capacidad es clave ya que es lo que define si el equipo va a enfriar parejo y sin esfuerzo o si va a terminar peleando contra la humedad durante todo el día.

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¿De qué hablamos cuando hablamos de un minisplit?

Nos referimos a un aire acondicionado dividido en dos partes: una unidad interior que enfría o calienta la habitación y otra exterior que expulsa el calor. Es un aparato silencioso y eficiente que no necesita ductos.

¿Qué son los ductos?

Son los conductos ocultos que algunos modelos usan para llevar el aire frío o caliente desde una unidad interior central hacia varias habitaciones. En lugar de tener un equipo visible en cada pared, el aire viaja por esos tubos cortos dentro del falso techo y sale por rejillas discretas.

¿De qué hablamos cuando hablamos de un minisplit?

¿De qué manera calculamos la capacidad?

La forma más directa es comenzando por los metros cuadrados. En México, donde el calor y la humedad son intensos, la regla general funciona así: un cuarto de 12 a 18 m² necesita un minisplit de una tonelada . Si el espacio ronda entre los 20 a 30 m², lo ideal es subir a 1.5 toneladas. Y si el área cubre entre a 30 o 40 m², un minisplit de 2 toneladas (como un inverter Mirage) es lo adecuado. De cualquier manera, es importante saber que el cálculo real se ajusta, también, según otros factores que pueden aumentar o disminuir la carga térmica. Te contamos cuáles son:

Altura del techo: muchas personas lo pasan por alto y no se trata de un detalle menor: un cuarto con techo alto puede sentirse fresco arriba y cálido abajo si el equipo queda corto. Por ejemplo; un techo estándar de 2.4 metros permite un cálculo normal. Pero si mide 2.7 metros o más, el volumen de aire aumenta y el minisplit debe mover mayor masa térmica. En esos casos, conviene sumar entre un 10 y un 20% de capacidad.

Orientación del salón: la orientación del cuarto también influye. En México, las habitaciones orientadas al sur o al poniente reciben sol directo durante las horas más intensas del día. Eso eleva la temperatura interior y exige más BTU. (unidad de energía térmica que indica cuánto calor puede mover un equipo de climatización). Las habitaciones orientadas al norte, en cambio, son más frescas y permiten mantener la capacidad estándar.

Ventanas: las ventanas son uno de los factores que más afectan el desempeño real del minisplit. Una ventana grande, sin película térmica o sin cortinas gruesas, deja entrar calor, mientras que el doble vidrio o las cortinas térmicas ayudan a reducir la carga. Si tu cuarto tiene varias ventanas o una ventana muy amplia, conviene sumar capacidad.

Personas: las personas también suman calor. Si el espacio es para una o dos personas, el cálculo base es correcto, pero cuando suele haber tres o cuatro, conviene agregar entre 600 y 800 BTU por cada una para que el minisplit no se quede corto. En los locales comerciales, la situación es diferente. Hay más gente entrando y saliendo, las luces permanecen encendidas todo el día y los equipos eléctricos generan calor constantemente. Todo eso aumenta la carga térmica del espacio y por ello, un minisplit York de una tonelada , que funciona perfecto en un cuarto doméstico, puede no funcionar en un local pequeño con movimiento y aparatos funcionando.

Problemas comunes

Elegir mal la capacidad no solo afecta el confort: también afecta la vida útil del equipo y tu consumo eléctrico. Te contamos, a continuación, algunos ejemplos:

Cuando un minisplit es demasiado chico no enfría. Trabaja al máximo todo el día, consume más energía, no baja la humedad y se desgasta rápido. Además, deja una sensación pegajosa y poco confortable. Cuando un minislip es grande enfría el cuarto en pocos minutos. Eso hace que el equipo se apague y se encienda constantemente, sin tiempo suficiente para deshumidificar el ambiente. El resultado es un espacio frío pero húmedo, con riesgo de moho y olor a encierro. Esos ciclos cortos, además, terminan gastando más electricidad. Sol directo y ventanas: si el cuarto recibe sol intenso y el vidrio deja entrar calor, el equipo va a trabajar de más. Lo mismo ocurre con el aislamiento deficiente: paredes delgadas, puertas que no sellan y techos sin aislamiento hacen que el dispositivo pierda eficiencia. Altura del techo: un minisplit puede tener la capacidad correcta en BTU, pero si el volumen de aire es demasiado grande, el equipo no va a lograr una temperatura uniforme. Y si el aparato es para un local, la carga térmica cambia por completo: más gente, más aparatos, más calor.En habitaciones amplias, un minisplit inverter Mirage de dos toneladas garantiza un enfriamiento estable y eficiente.

¿Entonces, qué debo tener en cuenta antes de comprar?

Señales de alerta

Las señales de alerta siempre son claras. Si el minisplit tarda más de 30 minutos en estabilizar la temperatura, algo falla. Si el cuarto se siente frío pero húmedo, el equipo está sobredimensionado. Si se apaga y enciende constantemente, también. Si hay puntos calientes, si el consumo eléctrico sube sin explicación, si el filtro se ensucia más rápido o si el minisplit gotea, es momento de revisar la capacidad y las condiciones del cuarto.

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¿Entonces, qué debo tener en cuenta antes de comprar?

Antes de adquirir, conviene revisar la ficha técnica del minisplit, comparar marcas confiables y verificar si el equipo es inverter; revisar el nivel de ruido, confirmar la garantía y el servicio técnico. Medir el cuarto con cinta, evaluar orientación, ventanas y altura.Y, sobre todo, no dejarse llevar solo por el precio: la capacidad es más importante que cualquier promoción.

Una buena elección