Empleo local en la era digital: cómo acercar las vacantes a los candidatos

Empleo local en la era digital

México, al igual que el resto del mundo, enfrenta un panorama complejo en materia de empleo, especialmente en las comunidades alejadas de las principales ciudades del país. Se trata de un fenómeno causado por múltiples variables, como la inestabilidad económica, el aumento de la delincuencia y el avance acelerado y desregulado de la tecnología.

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El desempleo, por ejemplo, se ubicó en 2,9% en julio de este año, lo que se traduce en cerca de 79.000 personas más que en el mismo periodo de 2025. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de personas en busca de empleo alcanzó los 1,8 millones.

Digitalización y el mercado local

Este fenómeno se vuelve aún más complejo cuando se incluyen los negocios que atienden a públicos locales, ya que muchos de estos ven cómo, a pesar de contar con vacantes, no reciben postulaciones para potenciar su equipo humano.

Aunque parezca paradójico, muchas personas no son capaces de conocer, y mucho menos de acceder, a las oportunidades más cercanas a ellas. Las causas son variadas, desde el desconocimiento de las oportunidades disponibles hasta las limitaciones impuestas por negocios que crean condiciones desfavorables para los solicitantes.

Tecnología y oportunidades

Sin embargo, estas nuevas tecnologías también han demostrado una capacidad importante no solo para generar nuevos puestos de trabajo, sino también para acercar estas oportunidades a profesionales de todo el país, creando mercados laborales locales mucho más dinámicos que en el pasado.

Algunas de las formas en las que los negocios están “acercando” las vacantes locales a los profesionales incluyen:

Plataformas de empleo

Las plataformas de empleo, como LinkedIn, se han convertido en uno de los canales más efectivos para hacer llegar ofertas de trabajo a los profesionales. En estas, las empresas pueden crear campañas personalizadas que se dirijan directamente a personas según su ubicación geográfica, experiencia laboral, especialización, entre otros criterios.

Adicionalmente, las plataformas de anuncios en línea, aunque no se especializan únicamente en ofertas de trabajo, cuentan con secciones en las que es posible acceder a vacantes por zona geográfica. Por ejemplo, al buscar empleos en México en Locanto, es posible encontrar cada vacante por industria, puesto y región.

Gig economy

Cada vez más ciudades y pueblos están adoptando la denominada “gig economy”, que no es más que el conjunto de empresas que brindan empleo bajo demanda para cubrir necesidades básicas como el transporte o la entrega de productos.

Este es uno de los modelos de negocios que más se han popularizado en nuestro país debido a las ventajas que ofrece tanto a consumidores como a personas en busca de un ingreso extra.

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Algunos de los ejemplos más conocidos de esto en el país incluyen a Uber, Airbnb e incluso Workana, donde este modelo de negocio se fusiona con el de las plataformas de empleo tradicionales.

Redes sociales

Las redes sociales también se han convertido en una excelente forma de hacer llegar las ofertas de trabajo adonde son necesarias, creando un canal gratuito y de acceso masivo donde cualquier negocio puede publicar sus vacantes, requerimientos e incluso detalles adicionales como salarios y jornadas.

Gracias a redes sociales como Instagram o Facebook, los negocios pueden usar tanto sus feeds principales como sus historias para asegurarse de que las vacantes lleguen a la mayor cantidad posible de sus seguidores.

Aunque estas plataformas y servicios son capaces de aumentar la competencia de forma exponencial a medida que más personas los adoptan, lo que crea un ecosistema en el que encontrar trabajo puede resultar más complejo, la realidad es que, en el caso de comunidades con un menor número de profesionales, estas son ideales para emparejar negocios con personas en busca de empleo.

Plataformas de empleo

El impacto de la IA

Sin duda, uno de los mayores retos que enfrentan los profesionales al acceder a puestos de trabajo en sus comunidades es el impacto de la inteligencia artificial (IA) y su masificación en los negocios pequeños y medianos. La IA generativa sería una de las más destructivas en este aspecto, eliminando puestos de trabajo en mercadeo, diseño, redacción, edición de video, fotografía, atención al cliente y desarrollo web.

Si bien este fenómeno también se repite en los negocios de mayor tamaño, buena parte de las grandes empresas estaría enfocada en equilibrar el capital humano con las labores realizadas mediante sistemas automatizados.

Al contrario, son cada vez más las pymes que se apoyan únicamente en la IA generativa para materializar sus estrategias de mercadeo y crecimiento a bajo costo. Y aunque muchos argumentan que el ahorro en costos es considerable, cada vez resulta más notoria la caída en la calidad de las piezas publicitarias, de las plataformas en línea e incluso de los productos terminados.

Otros retos para el sector

Junto con los retos inherentes a la adopción de nuevas tecnologías, los mercados locales enfrentan dificultades adicionales que se están haciendo sentir en gran parte de las comunidades del país. Tal vez lo más importante sean el aumento de los costos operativos y la caída de la demanda.

Esto quiere decir que, aunque muchas empresas puedan acercar las oportunidades de trabajo a sus comunidades, son pocas las que realmente podrán ofrecer salarios competitivos e incluso estabilidad laboral a mediano y largo plazo.

De igual forma, el proceso de digitalización puede resultar muy complejo según el nicho de mercado, con muchos negocios incapaces de recuperar los costos de la actualización. Estos no solo incluyen la compra de nuevos equipos y software, sino también la formación de todo el personal para asegurar el uso adecuado de cada tecnología.

Por último, la discrepancia entre las expectativas de los solicitantes y las vacantes que ofrecen los negocios (en cuanto a jornadas y salarios) lleva a muchas personas a buscar trabajo remoto en empresas fuera de su comunidad, lo que termina por llevar a muchos negocios locales a mantener un equipo humano insuficiente.