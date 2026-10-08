Mazda de México celebra 21 años con un millón de autos vendidos

Mazda de México

La firma japonesa conmemora 21 años de operaciones en nuestro país con cifras que reflejan su crecimiento. La marca ya superó un millón de vehículos vendidos, mientras que su planta de Salamanca, Guanajuato, ha producido 2 millones de unidades, de las cuales 41% corresponde al mercado mexicano.

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Actualmente, México es el tercer mercado más importante para Mazda a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos y Japón. La operación nacional genera más de 10 mil empleos y cuenta con una gama de 12 modelos.

Mazda también busca posicionarse como una “marca Premium de volumen”, con énfasis en producto, servicio y experiencia del cliente.