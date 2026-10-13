Pfizer anuncia en México vacuna actualizada contra COVID-19 para la temporada invernal 2026-2027

Vacuna

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Ante el inicio de la campaña de vacunación para la temporada invernal 2026-2027, Pfizer informó la disponibilidad en México de una versión actualizada de su vacuna contra COVID-19, desarrollada para brindar protección frente a la variante XFG, perteneciente al linaje JN.1 de Ómicron.

La farmacéutica señaló que esta formulación está alineada con las recomendaciones emitidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), además de estar incluida en los Lineamientos Generales de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la compañía, la actualización de la vacuna cobra especial relevancia durante la temporada invernal, periodo en el que suelen incrementarse las infecciones respiratorias en PMéxico. En este contexto, destacó la importancia de la vacunación oportuna para fortalecer la protección de la población, especialmente entre quienes presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Pfizer también resaltó la tecnología Never-Frozen incorporada en esta vacuna, la cual permite su almacenamiento y manejo a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados sin necesidad de ultracongelación, lo que favorece su distribución y disponibilidad.

La empresa recordó que los lineamientos de la Secretaría de Salud contemplan la posibilidad de administrar de manera simultánea las vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo en los grupos para los que están indicadas, facilitando así la protección integral frente a enfermedades respiratorias durante la temporada.

Juan Luis Morell, director general de Pfizer México, afirmó que la llegada de una vacuna actualizada representa una oportunidad para que las personas revisen y refuercen su protección contra COVID-19, particularmente antes de los meses con mayor circulación de virus respiratorios. Asimismo, reiteró el compromiso de la compañía de mantener actualizadas sus vacunas conforme evolucionan las recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales.