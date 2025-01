La denuncia de Blake Lively destapa las tácticas de Hollywood

Blake Lively La maquinaria contra Lively, comenzó a fraguarse durante la salida de la película, cuando se despertaron rumores de que ambos no se llevaban bien (Especial)

La demanda de Blake Lively contra su compañero de reparto y director de It Ends With Us (Romper el círculo), Justin Baldoni, ha dejado al descubierto las tácticas de una industria que, a base de talonario, mancilla la reputación de uno a costa de salvar la imagen pública del otro.

La denuncia de 80 páginas que Lively presentó en California detalla no solo el acoso sexual y los comentarios inapropiados contra su físico realizados supuestamente por Baldoni durante la grabación del proyecto, sino que destapa un operativo para desprestigiar su imagen pública.

Este plan, urdido por el costoso equipo legal de Baldoni, incluía, según la demanda, una campaña orquestada en redes sociales para construir una narrativa en su contra después de que ella se quejara del “acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores” sufridos durante el rodaje.

Los documentos aportados por la actriz y revisados por The New York Times incluyen un intercambio de mensajes privados entre un publicista que trabaja con el director del proyecto y la experta en gestión de crisis, Melissa Nathan.

“Él (Baldoni) quiere sentir que ella (Lively) puede ser enterrada”, dice el publicista. “Sabes que podemos enterrar a cualquiera”, responde Nathan, en un supuesto intercambio de mensajes que se realizó el pasado agosto, coincidiendo con la promoción de It Ends With Us.

La maquinaria contra Lively, en este sentido, comenzó a fraguarse durante la salida de la película, cuando se despertaron rumores de que ambos no se llevaban bien, ya que no se les veía posando juntos y realizaban las entrevistas por separado, una situación poco común teniendo en cuenta que eran los protagonistas de la historia.

Mientras Baldoni se posicionaba abiertamente como un aliado del feminismo en las entrevistas con la prensa, Lively fue criticada por la opinión pública y la prensa especializada por restarle importancia a la violencia machista, el tema central de la película.

De hecho, el actor y director estadounidense no solo salió sin un solo rasguño del oleaje negativo que recibió su compañera, sino que hasta fue reconocido con el premio Voices of Solidarity Award por su defensa hacia las mujeres, un galardón que se le ha quitado tras conocerse la demanda.

La actriz recibió en su momento el apoyo de sus compañeros, entre ellos el de Brandon Sklenar, quien interpreta a Atlas Corrigan en la película y que, casualmente, es también el aliado de Lily Bloom (Lively) en sus peores momentos.

Un equipo curtido en mil batallas

El equipo legal experto en gestiones de crisis contratado por Baldoni representó en el pasado a otros famosos como los raperos Drake y Travis Scott o el actor estadounidense Johnny Depp, y cuyos juicios se saldaron en beneficio de sus clientes.

Sin ir más lejos, Depp ganó en 2022 la batalla legal contra su exmujer Amber Heard, quien tuvo que abonarle un millón de dólares tras perder el juicio por difamación. Tras la repercusión del juicio, se mudó a Madrid para volver a empezar una nueva vida alejada de Hollywood.

No es de extrañar que Heard se haya unido a las múltiples voces de la industria del entretenimiento que han respaldado públicamente a Lively. “Las redes sociales son la personificación absoluta del clásico dicho ‘una mentira recorre medio mundo antes de que la verdad pueda ponerse las botas’”, dijo en declaraciones a la cadena NBC News.