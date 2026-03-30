Eutanasia Fest VI: Una noche de post-punk, dark wave y EBM

Anja Huwe en CDMX Anja Huwe, vocalista de Xmal Deutschland en el Eutanasia Fest VI (Nayeli Sánchez (@nayu_picss))

Este sábado se llevó a cabo la sexta edición del Eutanasia Fest, el cual reunió a algunos de los más grandes exponentes del post-punk, dark wave y EBM con bandas como Then Comes Silence, Pink Turns Blue, Signal Aout 42 (SA42) y Anja Huwe, vocalista de Xmal Deutschland.

El punto de encuentro fue en Mesones 72 en el Centro Histórico de la CDMX, lugar donde las subculturas fueron las invitadas de honor, quienes formaron parte de las presentaciones por primera vez en México de Then Comes Silence, SA42 y Anja Huwe.

La noche inició con los Vinyl Sets de DJ’s como XL2C, ZKARFACE, MATRIXX, mientras que debido al formato open air del Eutanasia Fest, al mismo tiempo se disfrutaba de las diferentes áreas de convivencia que tenía el festival.

Para que minutos antes de las 20:00 horas comenzara la presentación de la primera de las bandas de la noche, Then Comes Silence.

Potencia sueca y beats industriales: Then Comes Silence y SA42 en el escenario

La banda sueca, Then Comes Silence, fue el primer grupo en encender la noche con su sonido post-punk y rock gótico, quienes sorprendieron al público al interactuar con ellos completamente en español.

En su repertorio tocaron canciones como “Ride or Die”, “Good Friday”, “Like a Hammer”, “Mercury” y “We Lose the Night”, dominando el escenario por completo durante su presentación, haciendo que con cada canción la audiencia se prendiera más y más.

En sus últimas canciones, se despidieron del público mexicano, agradeciéndoles por su recibimiento, mencionando que estaban muy lejos de Suecia y finalizando con un “Hasta la próxima, gracias, México”.

Then Comes Silence en el Eutanasia Fest VI Su primera presentación en México incluyó canciones como “Ride or Die”, “Good Friday”, “Like a Hammer” y “Mercury (Nayeli Sánchez (@nayu_picss))

El siguiente grupo que se presentaría sería Pink Turns Blue, pero debido a un retraso en su vuelo, fueron la última banda en subirse al escenario. Por lo que, al finalizar Then Comes Silence, los siguientes fueron SA42.

Signal Aout 42, también conocidos como SA42, una agrupación belga, pionera del EBM, quienes este año cumplirán 45 años tocando, prendió los ánimos del público con su característico sonido electrónico y estilo industrial, mencionando lo emocionados que estaban de tocar en México.

Como parte de su setlist, SA42 tocaron sus canciones más conocidas como “Dead is Calling”, “To Talk Nonsense”, “Pro Patria” y “Right Thing”.

En esta parte del show tampoco hizo falta la interacción con el público, pues entre cada canción el vocalista animaba a los asistentes a continuar gritando y bailando.

Finalmente, al igual que Then Comes Silence, se despidieron de su público mexicano gritando “México te quiero, nunca los olvidaré, muchas gracias”.

SA42 en el Eutanasia Fest VI SA42 tocó canciones como “Dead is Calling”, “To Talk Nosense” y “Pro Patria” (Nayeli Sánchez (@nayu_picss))

El magnetismo de Anja Huwe: deslumbra al público en su primera presentación en México

La noche en el Eutanasia Fest se coronó con la presentación por primera vez en México de Anja Huwe, vocalista de la agrupación alemana Xmal Deutschland, quien hizo vibrar la noche con su sonido de rock gótico.

Durante su presentación, la cantante alemana incluyó tanto canciones de su propio repertorio como “Living in the Forest”, “Exit” y “Pariah”, además de las de su banda Xmal Deutschland con “Geheimnis”, “Boomerang” y “Allein”.

Desde su llegada al escenario, encantó a todos sus fanáticos, quienes habían esperado horas por la oportunidad de escucharla en vivo, provocando que el Eutanasia Fest se llenara de furor.

A lo largo de las canciones, Anja Huwe envolvió al público con su mítica voz, quienes bailaban al ritmo de su característico género, mientras que otros se limitaban a observar su marcada presencia en el escenario.

Las presentaciones de esa noche en el Eutanasia Fest VI marcaron una edición más de sonidos góticos donde las subculturas de toda la escena oscura en México se reunieron para escuchar a algunos de sus más grandes exponentes.