Renee aboga por la visibilidad de las personas trans

Renee La cantante expone su búsqueda por representar el pop y rock en español (Especial Facebook)

La cantante mexicana Renee considera que hoy en día se vive un avance en cuanto a los espacios que existen para las mujeres dentro de la industria musical, algo que ve como una revolución.

“El hecho de estar presente dice muchas cosas, también hay una cosa llamada ‘síndrome de la impostora’ que una cree que tiene que hacer todo y se tiene que justificar y tiene que ser perfecta para poder merecer lo que merece o el trabajo que merece o el puesto en el que está y la verdad es que haces mucho siendo mujer estando”, señaló en entrevista con Crónica Escenario.

La cantante, quien se presentó en el 2024 en el Autódromo de Querétaro dentro del Festival Pulso GNP, señala que en cuanto a su proyecto musical, además de representar a las mujeres busca tener un equilibrio entre los miembros de su equipo.

“En mi caso he tratado de agregar mujeres, tengo mujeres en mi equipo, de hecho la ingeniera que me hace sala en los festivales es mujer, tengo una production manager, mi booker, mi tecladista. Mi equipo es bastante balanceado, tengo hombres y mujeres ”, detalla.

“Es una cosa que va a tardar tiempo erradicar, no me clavo tanto porque creo que tampoco es una competencia entre hombres y mujeres , cada quien está haciendo lo se puede y lo que quiere y también he conocido bastantes hombres que han deconstruido su forma de pensar”, añade.

La intérprete de “Nunca tristes” pone foco en otro sector que, considera, necesita que se le abran más espacios y es las personas trans.

“ Las mujeres trans tienen muchas menos oportunidades y se les pone demasiadas trabas por la perspectiva que tiene la gente acerca de lo que son las personas trans , que no se les dan oportunidades laborales, no se les pone en puestos ‘importantes’ o en lugares visibles. Ahí es donde hay una gran área de oportunidad para abogar por las mujeres y las personas trans”, enfatizó.

Con influencias como Janis Joplin, Renee expone su búsqueda por representar el pop y rock en español e, incluso convertirse en la próxima rockera mexicana como lo han sido figuras como Alejandra Guzmán. La cantante se presentará el 1 de marzo en el Lunario de la CDMX.