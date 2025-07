Tei Shi estrena su nuevo sencillo: “222 (feat. Loyal Lobos)”

Single cover "222" Foto: Cortesía

La cantautora canadiense-colombiana Tei Shi presenta su vibrante nuevo sencillo “222”, un himno veraniego bilingüe con la colaboración de su compatriota colombiana Loyal Lobos. El tema es la más reciente entrega de su próximo álbum Make believe I make believe, disponible este 29 de agosto a través de Tei Shi LLC/The Orchard. Tras la introspectiva “Best Be Leaving” y la desafiante “Drop Dead”, “222” señala una evolución continua, marcada por el crecimiento emocional y un retiro creativo transformador que dio origen al nuevo álbum, creado con sus colaboradores de confianza, Noah Beresin y Tommy English.

Lo que comenzó como un chiste entre amigos sobre dar números de teléfono falsos a pretendientes insistentes, floreció en el ahora contagioso coro “222-2290”. El resultado es una audaz celebración de la independencia, la amistad y la alegría pura. Combinando ritmos de dembow y perreo con dream pop y texturas electrónicas, Tei Shi y Loyal Lobos se mueven entre el español y el inglés, canalizando su herencia colombiana, compartida en un sonido que desdibuja géneros, es divertido y lleno de iniciativa.

“‘222’ es una canción sobre la amistad, la diversión y la libertad en el mundo”, comparte Tei Shi. “Trata sobre rechazar la atención masculina a cambio de alegría y placer. Nos reíamos de dar números falsos, y ‘222-2290’ simplemente se quedó. A partir de ahí, la canción se armó sin esfuerzo, mezclando nuestro bilingüismo con nuestra pasión por el dream pop electrónico y el perreo nostálgico”.

Acompañando el sencillo, un video surrealista y soleado coprotagonizado por Tei Shi y Loyal Lobos, como gemelas siamesas haciendo travesuras en Los Ángeles. Con impactantes looks coordinados y un encanto desafiante, encarnan los temas de dualidad, hermandad y libertad de la canción, combinando alegría y poder.

Tei Shi se nutre de su vasta creatividad para forjar un sonido característico y propio. Conocida por tejer vulnerabilidad en exuberantes paisajes sonoros que rompen con el género, combina a la perfección elementos del pop, el R&B, el indie shoegaze, la tropicalia y las influencias latinas con una narrativa dinámica y letras bilingües, consolidando aún más su lugar como una de las artistas más fascinantes y cautivadoras de la actualidad.