Mónica Naranjo festeja treinta años de carrera con ‘Greatest Hits Tour’

Mónica Naranjo en el Auditorio Nacional Celebra 30 años de carrera. (Rogelio Morales Ponce/CUARTOSCURO)

La cantante española Mónica Naranjo vive su Greatest Hits Tour, para celebrar sus treinta años de carrera musical en el Auditorio Nacional, recinto en el que se estará presentando el próximo 23 de enero del 2025.

En 1994 Mónica Naranjo empezó a escribir su historia en la música con el lanzamiento de su álbum Mónica Naranjo, con el que se dio a conocer en México. Durante una conferencia de prensa, Mónica mencionó que México es el lugar en “donde empezó todo y va acabar todo”, porque aunque es nacida en España, es mexicana de corazón.

Mónica Naranjo comentó: “ Es un momento importante en mi discografía, en mi vida laboral; treinta años de carrera y han pasado rápido, lo he disfrutado muchísimo , he aprendido muchísimo y aquí estamos, con cincuenta años bien cumplidos, todavía queda camino”.

En treinta años ha deleitado a sus fanáticos con grandes discos como el ya señalado Mónica Naranjo, lanzado en 1994, seguido de Palabra de mujer en 1997; Minaje, que salió en 2000; por su parte, Chicas malas vería la luz en 2001; Bad girls se estrenaría en 2002; Tarántula en 2008; Lubna se escucharía en 2016; Mimetika en 2022 y Fama el cual se estrenó el 11 de octubre del 2024, entre otros.

Tres décadas se dicen fácil, pero es toda una vida y para Mónica Naranjo no todo ha sido de color de rosa.

“ A mí me ha pasado todo volando, todo, tanto lo bueno como lo malo, ha sido interesante, ha sido un viaje muy interesante . ¿Cómo me encuentro yo hoy conmigo misma? Me caigo muy bien, me caigo mejor que antes, porque he aprendido a fluir mejor, he aprendido a no tiranizarme tanto, he aprendido que la perfección es el sitio de la destrucción que uno no se puede estar obcecado siempre buscando la perfección, porque buscar la perfección es una quimera, no existe”, comentó la cantautora.

La compositora sigue en el proceso de selección de las canciones que se escucharan en los recintos que se estará presentando en 2025, pero si se tuvieran que escoger las canciones que sus fans desean escuchar seguro serían: “Sobreviviré”, “Empiezo a recordarte”, “Solo se vive una vez”, “Óyeme” y “Sola”, entre otros.

Aquellos temas que se han robado el corazón y que los han marcado en algún momento de sus vidas. Mónica Naranjo puntualizó “no se van a escuchar las canciones originales porque estamos en 2025 y esas grabaciones son de 1994, los temas van a ser remasterizados y a eso van a sonar”.

Los lugares que estará visitando la española son: Ciudad de México el 23 de enero en el Auditorio Nacional; Guadalajara 25 de enero en el Auditorio Telmex; Veracruz 12 de febrero en Auditorio Benito Juárez, Monterrey 20 de febrero en Arena Monterrey cerrando en Mérida el 22 de febrero en La Isla Mérida.

Por último, Mónica Naranjo invitó a sus fans a ser parte de Greatest Hits Tour, en el que les esperan muchas sorpresas. Finalmente son treinta años de muchas canciones y la música siempre forma parte de la banda sonora de la vida.