Selena Gómez llora por deportaciones hacia México: “Toda mi gente está siendo atacada”

Selena Gomez vuelve a estar en la conversación en redes sociales, ahora por un video de “disculpas” hacia México por las deportaciones realizadas recientemente por Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos. Minutos más tarde, el video dejó de aparecer, no sin antes ser capturado por los internautas.

El video de Selena Gómez pidiendo disculpas a México

Por medio de su cuenta de Instagram, Selena Gómez se mostró así misma llorando y enviando un mensaje por la reciente actividad en contra de migrantes en Estados Unidos.

“Sólo quiero decir que lo siento mucho. Toda mi gente que está siendo atacada, los niños. No lo entiendo, lo siento mucho. Desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo” fueron las palabras de la actriz.

Minutos más tarde, el video fue bajado de su perfil y publicó un mensaje, ahora por escrito que decía “aparentemente no está bien mostrar empatía por otras personas”, mismo que también eliminó más tarde.

Selena Gómez, nacida en Estados Unidos, es hija de Ricardo Joel Gómez, quien es mexicano de nacimiento y originario de Guadalajara, Jalisco. Por lo tanto, también la actriz y cantante cuenta con la nacionalidad mexicana de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política de nuestro país.

En las semanas recientes, Selena Gómez ha sido criticada en redes sociales por la pronunciación de sus diálogos en español durante su participación en la película con 13 nominaciones al Oscar, Emilia Pérez. La canción “Mi Camino” que interpreta en esta cinta, está nominada en la categoría de Mejor Canción Original al igual que “El Mal”, cantada por Zoe Saldaña.

Sin embargo, ninguna de las dos interpretará las canciones nominadas durante la ceremonia como se hacía habtualmente en años anteriores. La Academia informó que esta decisión fue para mostrar luto hacia las personas fallecidas y afectadas por incendios de California de este año.