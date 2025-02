Integrantes de Earth, Wind & Fire, Foreigner y Chicago unen fuerzas en un concierto imperdible

Keith Howland y Jeff Coffey La idea detrás de The Players es tener un sonido fresco y una energía renovada, sin perder la esencia de los clásicos (Especial)

Hoy la Ciudad de México será testigo de un evento musical sin precedentes. The Players, una banda conformada por músicos que han sido parte fundamental de Earth, Wind & Fire, Chicago y Foreigner, llegará a La Maraka para ofrecer un espectáculo que promete convertirse en una noche inolvidable para los amantes del rock clásico, el funk y el soul.

No se trata de una reunión cualquiera. The Players es un proyecto que nació de la camaradería y la pasión por la música de sus integrantes. Keith Howland, guitarrista y cantante que por más de dos décadas formó parte de Chicago, y Jeff Coffey, bajista y vocalista de la misma banda, decidieron crear este ensamble después de haber compartido escenario con leyendas como Earth, Wind & Fire en giras anteriores. A ellos se suman Gorden Campbell, baterista de Earth, Wind & Fire, y Michael Bluestein, tecladista de Foreigner, creando una alineación de lujo que garantiza un show electrizante.

En exclusiva para Crónica Escenario, Keith Howland y Jeff Coffey compartieron detalles sobre la génesis de The Players y la química especial que los une en el escenario.

“Jeff y yo nos conocimos tocando con Chicago y rápidamente nos hicimos grandes amigos. Compartimos los mismos gustos musicales, nos encantan las mismas bandas y cuando ambos dejamos Chicago , nos pareció natural armar algo juntos ”, contó Howland.

“ Uno de los momentos más memorables de nuestra carrera fue cuando Chicago hizo una gira con Earth, Wind & Fire . Fue increíble ver la reacción del público cuando combinábamos ambas bandas en el escenario. Cuando surgió la oportunidad de crear The Players, supimos que teníamos que traer esa energía de vuelta”, agregó Coffey.

La idea detrás de The Players no es solo interpretar los grandes éxitos de sus bandas originales, sino hacerlo con un sonido fresco y una energía renovada, sin perder la esencia de los clásicos. “ Es divertido tocar estas canciones con esta nueva banda porque le damos un toque diferente, sin alterar lo que la gente ama de ellas ”, señaló Coffey. “Tenemos una sección de metales increíble y nos aseguramos de que la gente pase un gran rato. Queremos que canten, bailen y sientan la misma emoción que nosotros en el escenario”.

El repertorio que The Players presentará en La Maraka es un viaje por la historia de la música, con canciones que han definido generaciones. “September” de Earth, Wind & Fire, “25 or 6 to 4” de Chicago y “I Want to Know What Love Is” de Foreigner son solo algunos de los himnos que formarán parte del espectáculo.

Sin embargo, habrá sorpresas especiales para el público mexicano. Howland y Coffey adelantaron que incluirán en su setlist un par de temas de Toto, banda cuya música ha sido particularmente apreciada en México. “ Hay una canción de Toto que fue un gran éxito aquí, pero no tanto en Estados Unidos. Decidimos incluirla en el show porque sabemos que el público la va a cantar con nosotros, y eso es algo que realmente nos emociona ”, reveló Howland.

Para Coffey, la clave del impacto duradero de estas canciones es su calidad innegable. “ Cuando una canción está bien escrita, bien grabada y tiene alma, trasciende el tiempo . La música de Chicago, Earth, Wind & Fire y Foreigner es prueba de ello. Son canciones que han resistido décadas y seguirán emocionando a nuevas generaciones en 30, 40 o 50 años más”.

Por su parte, Howland reflexionó sobre el contraste entre la música de antaño y la actual. “ En los 70 y 80, antes de que los ordenadores dominaran la producción musical, las canciones respiraban, tenían imperfecciones que las hacían humanas . Hoy en día, todo se hace demasiado perfecto y pierde esa esencia. Por eso, cuando la gente escucha un disco de Chicago, Pink Floyd o The Doobie Brothers, sienten algo real. Es música hecha por personas, no por máquinas”.

El escenario de La Maraka, con su atmósfera íntima y acústica impecable, es el lugar perfecto para una experiencia como la que ofrecerá The Players. La cercanía entre los músicos y el público hará que cada acorde, cada solo y cada coro se sientan más intensos.

“ Lo que hace especial a este proyecto es que nos divertimos genuinamente tocando juntos . No hay egos, no hay tensiones. Es como una gran reunión de amigos que disfrutan haciendo lo que aman. Y el público lo siente”, aseguró Coffey.

La cita es el 31 de enero, y los boletos ya están disponibles a través de Passline y en taquillas del recinto. Para quienes crecieron con estas canciones y para las nuevas generaciones que han descubierto su grandeza, The Players promete una noche de música en su estado más puro: en vivo, con talento excepcional y con el alma intacta de los clásicos que nunca mueren.