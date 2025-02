Linkin Park estremeció la CDMX con nostalgia dosmilera y nuevos aires

Linkin Park en el Estadio GNP La banda se presentó como parte de su From Zero World Tour (Liliana Estrada/OCESA)

Año 2000. Sábado 9 am. Un adolescente apenas despierta más tarde que el resto de los días luego de una semana inclemente en la secundaria. Su único refugio es la programación de la tv, con una cuestión trascendental en la mente, ver caricaturas o aventarse un maratón espectacular de videoclips en MTV o en el ya extinto canal 28 que pasaba puro video musical, esa bella época dorada.

Desde su lado más melómano elige la música y un sin fin de videoclips, muy variados, el primero que sale en la pequeña pantalla es el de un joven flaquito y una potente voz, se trata de Chester Bennington y compañía, Linkin Park y su éxito “In The end”. La mañana comienza con el pie derecho.

Esto es uno de los recuerdos de aquella infancia y adolescencia, misma que pudimos revivir la noche de ayer en la presentación de la banda estadounidense Linkin Park en el Estadio GNP, pero algo dentro sabe que no sería lo mismo sin ese extraordinario frontman, quien falleciera en 2017.

Ahora con aires nuevos provocados por la nueva vocalista Emily Armstrong, quien ha levantado algunas cejas principalmente de los fanáticos más recalcitrantes pero que de a poco ha cautivado a la audiencia con su energética presencia y melódico rango vocal, lo cual pudimos constatar miles de aficionados en el inmueble al oriente de la ciudad.

AFI en el Estadio GNP Davey Havok (LILIANA ESTRADA/OCESA)

Luego de una leve espera la venue dio la bienvenida a miles de fanáticos de aquel rock, heavy metal, nu metal, ese ritmo de aquellas épocas de principios del milenio y que mejor que con AFI que actuaron como abridores.

“Buenas noches y bienvenidos México nosotros somos El fuego adentro”, dijo el vocalista de AFI, Davey Havok, una bandota para preparar el camino de otra bandota. Durante una hora la agrupación oriunda de Ukiah, California, interpretaron algunos de sus éxitos como “Girl’s not grey”, “17 Crimes” o “Miss murder”.

AFI además se presentará esta noche en el escenario de House of Vans en el barrio de Mixcoac en la CDMX inaugurando las actividades musicales del recinto.

Linkin Park en el Estadio GNP Emily Armstrong (LILIANA ESTRADA/OCESA)

Pasadas las 21 horas y luego de apaciguar el corazón de miles de melómanos por la vertiginosa presentación de AFI, llegó el turno de Mike Shinoda, Joe Hahn, Colin Brittain, Brad Delson, Dave Farrell y Emily Armstrong, Linkin Park, que salieron al escenario que lució despampanante con un pasillo central que acercaba a los músicos con el público en su From Zero World Tour.

Con un grito profundo de “México” la banda comenzó su presentación con temas clásicos como “Somewhere I Belong” seguida de “Crawling”, “ustedes conocen esta canción” dijo una emocionada Emily Armstrong quien compartió hizo relevos vocales con el público, momento inicial espectacular culminado con “New Divide”.

Linkin Park en el Estadio GNP Mike Shinoda (LILIANA ESTRADA/OCESA)

“Muchas gracias, buenas noches, está noche es la primera noche de From Zero World Tour, gracias por la felicidad, se merecen un aplauso, gracias por apoyar el nuevo álbum, estamos nerviosos por este recibimiento”, dijo Mike Shinoda en una mezcla de español e inglés antes de interpretar “The Emptiness Machine” de su nuevo álbum From Zero (2024)

A lo largo de la noche se interpretaron temas de este nuevo inicio de la banda californiana como “Over each other”, “Two faced”, “Heavy is the crown”, “Casualty”, el debut en vivo de “Overflow” y “Good things go” donde los guitarrazos de Shinoda combinaron con la voz melodiosa y los guturales de Armstrong, demostrando su potencia vocal, es verdad que no es lo mismo que Bennington, pero es agradable escucharla y es una buena forma de recomenzar.

Linkin Park en el Estadio GNP La banda californiana abrió con “Somewhere I Belong” y “Crawling” (LILIANA ESTRADA/OCESA)

La velada siguió la discografía de la agrupación con canciones como “The catalyst”, “Burn it down”, “Waiting for the End”, “Castle of Glass”, “One Step Closer”, “Lost”, ”What I’ve Done” en un show frenético y lleno de emociones.

La velada no podría terminar si llegar a la parte más emotiva con los temas que Chester Bennington convirtiera en leyendas de la banda, “Numb”, “In The End” y “Faint”, momento que hizo enfurecer aún más a los miles de fanáticos que abarrotaron el Estadio GMP, aunque no lo llevaron a su límite.

Linkin Park en el Estadio GNP Emily Armstrong mostro su capacidad vocal (LILIANA ESTRADA/OCESA)

Finalmente Linkin Park se despidió de sus fanáticos con “Papercut”, “A Place for my head” y “Bleed It Out”, fanáticos variopintos como los chavorrucos, los más jóvenes y los neófitos, todos ellos encontraron el la voz de Armstrong un agradable espectáculo y una excelente forma de comenzar de nuevo una trayectoria importante, sin olvidar la esencia de casi tres décadas.