Yuri deslumbra el Auditorio Nacional con su ‘Icónica Tour’

Yuri en Auditorio Nacional Una de las postales más icónicas de la noche. (OCESA/Lulú Urdapilleta)

La noche de este sábado, Yuri se presentó en el Auditorio Nacional transportando a sus fans a las décadas de los 80 y los 90, bajo el concepto de Icónica Tour. La audiencia pudo disfrutar de las diversas facetas de la cantante, desde los vestuarios hasta los looks de cada época le dieron un toque muy especial al evento.

A los alrededores del Coloso de Reforma, llegaron principalmente grupos mujeres para gozar del concierto. Poco a poco las butacas se fueron llenando y en punto de las 20:20 hrs las luces se apagaron para dar comienzo con la mágica noche. Una pantalla en el centro se encendió proyectando un vídeo de Yuri con sus diversas versiones.

Fue “Este amor ya no se toca” la primera canción de la noche; acompañada de seis bailarines con outfits metálicos de color plata, Yuri salió de una tarima y poco a poco bajó por las escaleras para llegar al centro del escenario. Siguieron temas como “Yo te amo, te amo” y “Dame un beso”.

Yuri en Auditorio Nacional La cantante deslumbró con sus coreografías. (OCESA/Lulú Urdapilleta)

“Buenas noches, Ciudad de México. No saben que feliz estoy de estar aquí con ustedes, es una noche mágica porque traer a todas estas Yuris es recordar. Así como ustedes van a recordar, yo también, en los ensayos tuve muchas emociones y controlarlas no ha sido fácil, pero ustedes me calman todo. Bienvenida familia preciosa, vamos a recordar a todas esas Yuris”, expresó muy emocionada la cantante.

La artista de 61 años de edad en todo momento se mostró energética y emocionada por compartir con su público su amplio repertorio. Cabe destacar que la producción incluyó durante todo el concierto inflables, visuales muy coloridos y diversos vestuarios.

Uno de los momentos más icónicos durante su viaje de la década de los 80, fue cuando salió vestida de Barbie y sus bailarines del popular muñeco Ken, definitivamente un golpe a la infancia de muchas y muchos.

Yuri en el Auditorio Nacional Tuvo una propuesta visual cautivadora. (OCESA/Lulú Urdapilleta)

El primer momento cumbre llegó con “Maldita primavera”. Yuri lució un vestido verde y sus bailarines simularon ser pasto, desde los primeros acordes el público gritó porque reconocieron el tema. A todo pulmón, los asistentes corearon la canción y el auditorio se llenó de melancolía y nostalgia.

Con “Déjala”, la audiencia también cantó con todo el corazón y los visuales fueron una especie de cómic, en el que se proyectó la letra del tema para que nadie se perdiera. Una tras otra, sin pausas, Yuri cantó sus más grandes éxitos y de manera muy rápida cambiaba de vestuarios según la época, ni esos detalles los dejó fuera del show.

“Detrás de mi ventana” fue un punto clave del concierto, Yuri salió con el cabello lacio y un abrigo negro. Los visuales fueron grandes ventanas, lo que puso al público de pie y la cantante deleitó al recinto con su inigualable voz; sin duda, una canción que vive en la memoria colectiva.

Yuri en el Auditorio Nacional El público le demostró su cariño. (OCESA/Lulú Urdapilleta)

Los 90 llegaron con una Yuri bailarina y más “sexy” (así se describió ella misma). Un auto clásico entro al escenario y de él bajó la estrella de la noche con body negro, un sombrero y un abrigo rojo, de inmediato se supo que la rola siguiente era “El apagón”. Sus bailarines y ella, lo dieron todo en la pista, claro que una que otra persona se puso de pie para bailar.

Las sorpresas no paraban y al escenario llegó Daniela Romo, la única invitada de la noche. Juntas interpretaron “De mí enamórate”, mostrando su química musical y el gran talento que tienen ambas. Al terminar, Yuri expresó que era la primera vez en años que cantaban juntas.

“Siempre dicen que estamos peleadas, pero eso no es cierto. Es la primera vez en muchos años que cantamos juntas. Muchas gracias”, expresó con mucha emoción Romo.

Yuri en el Auditorio Nacional Su única invitada fue Daniela Romo. (OCESA/Lulú Urdapilleta)

La noche estaba llegando a su fin y “Amiga mía” fue una señal de ello. El público se puso de pie para disfrutar del mix que dejó para el final Yuri y después de más de dos horas, el concierto se terminó. Así se vivió una noche llena de nostalgia y recuerdos de grandes épocas de la música.