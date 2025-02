Shakira cancela concierto en Perú por emergencia médica

Shakira suspende su primer concierto en Lima tras ser hospitalizada por dolor abdominal Este era el primero de dos conciertos que Shakira tiene programados en Perú y que tendrá que reprogramar. (Raúl Umeres/EFE)

Malas noticias para las y los seguidores de Shakira en Perú. La cantante colombiana anunció esta tarde que no podrá ofrecer su concierto esta noche del 16 de febrero debido a que se encuentra hospitalizada y no estará en condiciones de actuar para su público en el Estadio Nacional de Lima.

Medios peruanos reportan que Shakira fue trasladada de emergencia a una clínica en Lima la madrugada del sábado, aparentemente por gastritis. La cantante se pronunció en redes sociales. pic.twitter.com/17tRlMC35M — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 16, 2025

Así anunció Shakira la cancelación de su concierto en Perú

A través de sus redes sociales ‘La Loba’ emitió un mensaje para dar a conocer la cancelación de su show de este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento.

Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche.

Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano.

Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes.

Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles.

Gracias por su compresión. Los Quiero Mucho"

¿Afectará a los conciertos de Shakira en México?

Estamos a menos de un mes de que Shakira regrese a México con este tour mundial de “Las Mujeres Ya No Lloran” cuando se presente el miércoles 12 de marzo en el Estadio BBVA.

La cantante internacional tiene programadas 11 fechas en nuestro país que incluyen también presentaciones en Jalisco y la Ciudad de México.

Sin embargo, todavía no se ha anunciado la reprogramación de ninguno de sus conciertos en Colombia, Argentina y Chile, países donde se estará previo a su llegada a México en unas semanas. Se recomienda estar al pendiente de las redes sociales y canales oficiales de Shakira para más información.