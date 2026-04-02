Akamba 2026 apuesta por una experiencia irrepetible: electrónica global, arte vivo y ritual boutique entre agaves

Así se vivió la experiencia Akamba en Tequila, Jalisco Foto: Cortesía

Esa es quizá la idea que mejor define la nueva edición del festival boutique Akamba 2026 que volverá a transformar los campos de agave de Tequila, Jalisco, el próximo 25 de abril, con una experiencia donde la música electrónica, el arte inmersivo, la sostenibilidad y el paisaje natural vuelven a dialogar en un mismo ritual.

Pero detrás del cartel y de la espectacular postal entre agaves, hay una lectura más profunda sobre cómo ha cambiado la manera en la que las nuevas generaciones consumen festivales.

En entrevista, Carlos Verástegui, parte clave del equipo detrás de Akamba, explicó que la edición 2026 parte de una realidad clara: la generación Z y alfa ya no buscan repetir experiencias.

“Van una vez a un festival y dicen: ya lo viví, ya no lo quiero volver a ver. El siguiente año quieren ir a otro”, compartió.

Ese comportamiento, dijo, obligó al festival a evolucionar desde su ADN.

“Eso nos obliga particularmente en Akamba a crear una experiencia diferente para un público diferente cada año”.

Así se vivió la experiencia Akamba en Tequila, Jalisco Foto: Cortesía

La transformación no solo se refleja en el lineup, sino también en la gastronomía, las bebidas, las instalaciones artísticas y, sobre todo, en la manera en que el paisaje natural se convierte en parte viva del festival.

A diferencia de otros eventos que ocurren en parques, estadios o foros urbanos, Akamba tiene una ventaja narrativa y visual difícil de igualar: los campos de agave nunca lucen igual.

Carlos lo resume con una idea muy poderosa:

“La naturaleza, para bien o para mal, muta constantemente y hace que la escenografía se convierta en un espacio diferente del 2023, del 2024 o del 2025”.

Eso significa que cada edición tiene una personalidad propia marcada por la luz, el clima, el color de la tierra y la maduración de los cultivos, reforzando la promesa de una experiencia irrepetible.

Así se vivió la experiencia AKamba en Tequila, Jalisco Foto: Cortesía

Un lineup electrónico que responde directamente al público

La evolución musical de Akamba también responde a una escucha activa de su comunidad.

Lo que comenzó hace algunos años como un festival con una identidad más cercana al world music y a la mezcla de géneros, hoy se inclina de forma más clara hacia la electrónica global, algo que, según Carlos, fue impulsado directamente por el público tapatío.

“Cada año que lanzábamos la encuesta de salida, muchas de las solicitudes de talento eran de música electrónica”.

De ahí nació una curaduría que este 2026 apuesta por nombres internacionales como:

Ben Böhmer

Mochakk

The Blessed Madonna

Adam Ten

Mita Gami

Tripolism

Zombies in Miami

María Nocheydía

La lógica, dijo, es sencilla:

“¿Cómo concilio al público? Básicamente con lo que me está pidiendo”.

Más allá del prestigio del cartel, la apuesta responde a una tendencia cultural más amplia: la necesidad de vivir el baile como un espacio colectivo.

“La gente está buscando generar comunidad, compartir en comunidad y salir de la negatividad del día a día”.

Así se vivió la experiencia AKamba en Tequila, Jalisco Foto: Cortesía

Más de ocho piezas de arte volverán a transformar el recorrido

Uno de los sellos más distintivos del festival es su integración con el arte contemporáneo.

Aunque el lineup visual aún no se revela, Carlos adelantó que la edición 2026 incluirá más de ocho instalaciones creadas por artistas internacionales, nacionales y locales.

La intención es que cada pieza dialogue con el territorio.

“Invitamos a que los artistas se inspiren en el espacio, en los campos de agave, para crear piezas que resalten este entorno”.

Más que decoración, el arte funciona como una invitación a perderse dentro del festival y recorrerlo más allá de los escenarios.

“Que la gente tenga una excusa para recorrer más el festival y encontrar cómo conviven estas piezas con su entorno”.

Así se vivió la experiencia AKamba en Tequila, Jalisco Foto: Cortesía

Un festival con huella de carbono cero

En un momento donde la sostenibilidad ya no es un extra sino una exigencia cultural, Akamba refuerza su posición como uno de los festivales más conscientes de México.

Carlos confirmó que el evento mantiene su política de huella de carbono cero.

“Somos un festival con impacto positivo”.

Entre las acciones destacan:

vasos hechos con residuos reciclados de agave

sistema de vasos reutilizables

estaciones de refill de agua

colilleros

materiales biodegradables en alimentos

desmontaje total en menos de 48 horas

La meta es clara: montar una ciudad efímera en medio del campo y devolverlo a su estado original.

“En menos de dos días después del evento tenemos que dejar todo en cero, como si no hubiera pasado nada”.

¿Hacia dónde va Akamba?: crecer sin perder la intimidad

A pesar de su consolidación, Akamba no busca convertirse en un festival masivo.

La visión a futuro, compartió Carlos, es seguir siendo boutique, incluso si eso significa crecer solo en detalles muy específicos.

“No lo queremos hacer un festival masivo”.

Su idea apunta a una experiencia todavía más cuidada:

“A lo mejor un tercer escenario, pero más chiquito, más para vivir en corto entre amigos”.

La apuesta no es por la multitud, sino por la precisión de la experiencia.

“Queremos mantenerlo como un festival donde la experiencia sea buena y siga cuidando su entorno”.

Y quizá esa filosofía es justo lo que hace de Akamba una de las propuestas más sólidas del circuito latinoamericano: menos saturación, más memoria emocional.