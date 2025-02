Ethan Hawke en la Berlinale: “Cuando priorizamos el dinero, lo que obtenemos es arte genérico”

El actor Ethan Hawke en la Berlinale (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

“Cuando priorizamos el dinero a toda costa, lo que obtenemos es arte genérico que atrae a la mayor cantidad de personas”, pero no arte en mayúsculas que provoca reacciones. Esa es la opinión de Ethan Hawke, que presentó en la competición de la Berlinale su nueva colaboración con Richard Linklater, Blue Moon.

Una película pequeña en su presupuesto y grande en su ambición artística, que ha llegado a Berlín sin pasar por proyecciones previas para ver el resultado como es habitual en las grandes proyecciones de Hollywood. “Hemos hecho lo que hemos querido”, afirmó Linklater.

“Los tiempos ofensivos tal vez evocan arte ofensivo. Pero las películas en particular siempre han sido escapistas y en nuestra película se acusa a Oklahoma! de ser escapista en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Creo que la mayoría de las psiquis humanas quieren escapar un poco. Probablemente ahora haya menos arte ofensivo que en el pasado”, agregó.

Para Linklater, “en la industria del filme puede haber una colusión entre el arte y lo comercial” y él piensa que el arte no debe ser escapista ni comercial, sino provocador, ofensivo.

“Cuando priorizamos el dinero a toda costa, lo que obtenemos es arte genérico que atrae a la mayor cantidad de personas y nos dicen que es lo mejor. Es un baile que bailamos. Si amas el arte provocador y lo quieres, exígelo. Pero en este momento, la gente no cree que vayan a ganar dinero con él”, reflexionó el actor.

Ese es el tema de la película Blue Moon, que se centra en la figura de Lorenz Hart (Hawke), uno de los grandes letristas de musicales de Broadway, autor de temas como Blue Moon, The lady is a tramp o My funny Valentine.

La película se desarrolla unos meses antes del fallecimiento de Hart, en una sola noche, la del estreno en 1943 del que se convertiría en uno de los musicales más importantes de la historia de Broadway, Oklahoma!, que fue la primera colaboración del compositor Richard Rogers -con el que trabajó Hart muchos años- y el letrista Oscar Hammerstein.

Y en el filme se refleja cómo un Hart en horas bajas echa en cara a Rogers (interpretado por Andrew Scott) que de alguna manera se haya vendido a los musicales comerciales.

Para hacer este papel, la altura de Hawke ha sido reducida digitalmente para que se pareciera más al Hart real, aunque para él lo importante era entender las dinámicas de una historia que tiene mucho diálogo y que es casi una coreografía con los personajes apareciendo y desapareciendo al instante en el escenario de un bar, casi como si fuera una obra de teatro.

¿Y cómo se prepara un actor para algo así? “La verdad es que lleva una vida entera, te preparas para un papel como este interpretando Macbeth, pero también con un guión que es absolutamente maravilloso” y que es básicamente una película en una única escena.

Su personaje es pequeño y enorme a la vez, es adorado pero se siente solo, es inseguro pese a ser una estrella. “Esas contradicciones lo hacen vivo para mí y crean esas dinámicas”, señaló el actor.

Junto a Hawke, en la película están también Andrew Scott, Bobby Cannavale, en el papel del camarero y confidente de Hart, y Margaret Qualley, como el joven objeto de deseo del letrista, cuya sexualidad fue siempre ambigua.

Para Qualley ha sido un sueño participar en esta película. “Cuando tenía 16 o 17 años y estaba tratando de averiguar quién era, vi las películas de Linklater con Hawke. Para mí es muy surrealista tener la oportunidad de trabajar con ellos habiendo crecido con sus pelis y colaboraciones”.