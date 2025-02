Los hermanos Washington, ‘La lección de piano’ y “orgullo por la artesanía negra”

Rodaje del filme 'La lección de piano' A la izquierda el actor Ray Fisher, al centro el cineasta Malcolm Washington y a la derecha el protagonista John David Washington. (ESPECIAL)

La lección de piano (The piano lesson) de Netflix es la adaptación de una memorable obra del legendario escritor August Wilson, en la que Malcolm Washington, hijo de Denzel y hermano de John David, quien forma parte del elenco de esta cinta, ofrece una interesante ópera prima que comienza a dar de qué hablar en la temporada de premios.

Crónica Escenario charló con él y su hermano sobre traer a la vida este clásico y llevarlo del teatro a la pantalla grande, a propósito de que compite este fin de semana en los Spirit Awards a lo mejor del cine independiente.

El filme aborda la batalla entre un hermano y una hermana por un preciado piano heredado desata verdades inquietantes sobre cómo se percibe el pasado y quién define el legado familiar.

SEGUIR LOS PASOS DE SU PADRE

Malcolm comenzó indicando porqué decidió tomar el reto de tomar esta obra como su ópera prima y seguir los pasos de su padre.

“Los temas que maneja resuenan mucho para mí. Nosotros venimos de una cultura que está orgullosa de la artesanía negra y hay muchos grandes héroes que hemos admirado y cuyos pasos también los sigo. Mi padre, Spike Lee, Charles Burnett, Barry Jenkins y muchos grandes con los que he sido influenciado directamente”, dijo.

“Además, estaba emocionado de formar parte de esa línea de cineastas, pero también del legado de August Wilson y así tratar de hacer algo que pudiera vivir a su gran historia, pero al mismo tiempo pudiera comunicar algo a audiencias más nuevas que no han tenido acceso a su material”, complementó el más joven de los Washington.

DEL TEATRO AL CINE

Para John David, interpretar a Boy Willie es un terreno que conoce bastante bien después de encarnarlo en el nuevo montaje que se realizó hace poco en Broadway.

“Honestamente, eso me trajo confianza, sabiendo que no me caí de bruces en el teatro noche tras noche, sabiendo que pude construir mi personaje y aprender sobre él cada vez que lo hice. Eso me dio mucha seguridad para volver a interpretarlo en la cinta”, expresó.

“Pero al mismo tiempo, esa confianza casi se destruye por completo porque el cine es un medio completamente diferente Existen distintas responsabilidades dentro del mismo, así que tuve que reinventar el juego de muchas maneras. Fue un desafío emocionante y definitivamente sentí la presión. No voy a mentir, sentí la presión cada noche”, reveló el histrión.

Y es que era inevitable no sentirlo teniendo al lado a un actor como Samuel L. Jackson, que dio vida a la primera versión en teatro de Boy Willie.

“Lo miraba y sabía que desarrolló este personaje en 1987, que conoce cada palabra de esta obra, es un rol muy cercano y querido para él. Así que quería hacerlo tan bien para él, así como para Michael Potts, quien también es un wilsoniano y ha hecho todas las obras de August Wilson en y fuera de Broadway en su tiempo, así que significó mucho para mí este reto”, afirmó el mayor de los Washington.

EL LEGADO COMO UN ARMA DE DOBLE FILO

Uno de los temas de La lección de piano es, justamente, el legado como un arma de doble filo, erigiéndose como un fantasma que no podemos olvidar jamás pero también como un ancla importante para seguir adelante.

Sobre ello, Malcolm opinó: “Tienes que enfrentar esas partes de ti mismo, de tu historia y de tu identidad, y procesar eso para tomar decisiones informadas sobre tu futuro. No creo que Boy Willie esté mal en su propósito de comprar tierra para que él y su familia puedan trabajar y vivir por generaciones. Pero creo que él simplemente tuvo que confrontar esta idea de legado y honrar a aquellos y todo lo que pasaron. Y eso es lo que significa en cierta forma este piano”, dijo.

“Así que creo que es importante mantener ambas ideas con uno y saber que puedes mantenerlas mientras haces tu camino a través de la vida. Es importante que coexistan las dos y el saber que puedes tenerlas presentes contigo mientras haces tu camino a través de la vida”, meditó el cineasta.

“Es muy importante tener esta idea del legado viva. Me encanta verlo como esa arma de doble filo porque la obra y sus temas juegan con eso. Creo que la parte más importante para mí es la autonomía. Tienes el poder de elegir si quieres construir algo y saber de dónde eres y respetar tu pasado, o si quieres cambiarlo totalmente y hacerlo tuyo. Pero lo importante es que tienes el poder de hacerlo dentro de ti, basándote en ese legado que tienes detrás”, concluyó John David.