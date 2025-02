Grimes reclama a Musk implicarse en la crisis médica de uno de sus hijos

Elon Musk y Grimes (ESPECIAL)

La cantante Grimes reclamó este jueves al magnate Elon Musk que se implique en la “crisis médica” de uno de sus hijos, que podría sufrir secuelas “vitales”, y denunció que el también asesor del presidente Donald Trump está “ignorando” su responsabilidad .

“Por favor, responde sobre la crisis médica de nuestro hijo. Siento tener que hacer esto públicamente pero ya no es aceptable ignorar esta situación. Esto requiere atención inmediata”, exhortó en un mensaje en la red social X Grimes, que comparte tres hijos pequeños con Musk.

La artista canadiense, cuyo nombre real es Claire Boucher, dijo que no consigue hablar con Musk, quien “ha faltado a todas las reuniones”, presumiblemente médicas, y denunció que su hijo -no divulga cuál- “sufrirá una discapacidad para toda la vida si no responde cuanto antes”.

Musk encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Administración Trump, encargado de reducir el gasto del Gobierno federal, y lleva varios días participando en actos públicos, desde una entrevista junto al presidente hasta una convención política.

Hoy mismo, Musk tuvo un momento destacado al agitar una motosierra en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), cerca de Washington, que reúne a destacados nombres de la derecha estadounidense e internacional.

El ejecutivo de Tesla y SpaceX tiene tres hijos con Grimes, con quien tuvo una relación intermitente entre 2018 y 2022: X Æ A-Xii, de 4 años, al que recientemente llevó en brazos en una comparecencia en el Despacho Oval; Exa Dark Sideræl, de 3 años, y Techno Mechanicus, de 2 años.

Musk ha tenido 12 hijos con tres mujeres distintas a lo largo de dos décadas, y hace una semana una influencer conservadora aseguró en X haber tenido un bebé con él hace cinco meses, pero el empresario no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado su paternidad.