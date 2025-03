Simply Red en el Auditorio Nacional: Recital mágico y nostálgico del pop al soul

Simply Red en el Auditorio Nacional Una de las imágenes más icónicas de la noche. (Alejandra Miriel)

Celebrar cuatro décadas en el mundo de la música es algo que no todos pueden lograr. Pero para la agrupación originaria de Manchester, Reino Unido, Simply Red, es una meta que parecía lejana hace unos años ante la pausa larga que se dieron.

Sin embargo, Mick Hucknall, vocalista y único miembro de la alineación original vigente, ha logrado trascender hasta este punto. Y México fue testigo de esta celebración especial llena del soul, jazz, pop y R&B característicos del sonido de sus cuatro décadas de existencia.

“No solo quiero ser un cantante más. Quiero ser uno de los mejores”, decía el vocalista durante el video de una entrevista de sus primeros días cuando se apagaron las luces en punto de las 9 de la noche para que, a ritmo más puro de jazz, las palmas de un público que superaba las cuatro décadas de edad y los chiflidos para el elegante británico oriundo de Manchester cobijaron el primer tema de la velada, “Sad old red”, donde los metales, en específico el saxofón y la batería destacaban.

Vestido con un pantalon negro, camisa azul y saco azul marino, Hucknall daba la bienvenida a todos los asistentes para este recital de celebración.

“Amigos buenas tardes, los amo también, esta siguiente canción se llama ‘Jericho’”, comentaba mientras una luz roja acompañaba el ritmo de esta rola del album Picture Book de 1985, comenzando el repaso por cuatro décadas de carrera mientras la pantalla dividida en tres en la parte posterior del escenario y el juego de luces ayudaba a ambientar la fiesta de esta noche.

“Un momento por favor”, interrumpía de repente el vocalista la irrupción del siguiente tema. “Es la primera noche, esperen unos cuantos errores”, decía mientras presentaba a la banda aprovechando el desliz que tuvieron antes de comenzar nuevamente con otra de sus composiciones memorables en sus 40 años de historia.

Simply Red en el Auditorio Nacional La banda ofreció lo mejor de su repertorio. (Alejandra Miriel)

“Creo que saben que la canción sigue, no es sorpresa”. Con aplausos de la gente y un gran sonido de la banda sonaba “Money’s too tight (to mention)”, uno de los clásicos de la carrera de Simply Red que fue bien recibido por el público que acompañó con fuerza el coro.

“Estamos celebrando 40 años, soy un ya un hombre muy viejo”, bromeaba Mick con sus fans.

“Trataremos de hacer un viaje por todos estos años y ahora del segundo álbum, Men and women, tocaremos este tema”, dando pie a “The right thing”, donde la voz del británico lucía en buena forma y continuaba la interacción con los fans que llenarán tres fechas en el Coloso de Reforma para celebrar con los originarios de Manchester una larga historia de temas melancólicos y alegres.

“Toca recordar uno de nuestros más grandes álbumes”, decía el miembro fundador de la banda, mientras “A new flame” continuaba el festejo de los presentes que disfrutaban el recital histórico sentados mientras todo preparaba el camino para otro gran éxito de Simply Red, “It’s only love doing its thing”, donde el Auditorio Nacional cantó con fuerza el coro nuevamente mientras ciertos gritos de emoción y de ‘te amo, Mick’ se dejaban oír dedicados directamente a la presencia y elegancia del vocalista.

“Me encantaría hablar español siempre, de verdad. Pero ya estoy viejo y han pasado 40 años para hacerlo. Aunque nunca es muy tarde, dicen”, bromeaba animado el cantante pelirrojo después de recibir gritos y aplausos del público que demostraba todo su cariño para él.

“El siguiente tema fue escrito por mi amigo Lamont Dozier. A ver si se la saben”, decía Hucknall mientras la ahora alineación de Simply Red interpretaba la conmovedora música de “You’ve got it”, seguida de “Enough”, que mantenía la vibra chill de la noche entre el público que disfrutaba mucho el viaje que Simply Red proponía.

Y es que la banda oriunda de Manchester continuó rindiendo honores a toda una vida dedicada a la música y a ser una de las voces del pop jazz británico más destacadas de la historia, destacando aquí la labor de los teclados y la guitarra con buenos solos de acompañamiento, junto a Mick rindiéndole homenaje al saxofonista.

Simply Red en el Auditorio Nacional El público mexicano les demostró su admiración. (Alejandra Miriel)

“Es un hermoso viaje de cuatro décadas asi que continuemos con ésta”. “If you don’t know me by now”, una de las baladas más queridas y coreadas por todo el recinto provocó uno de los momentos más bonitos de la noche donde el paso del tiempo parecía no pasar para Simply Red.

“Babies” y “Thrill me” mantenían el ritmo del soul y jazz en la velada al lado del querido pelirrojo británico. Pero con “Stars”, el Auditorio Nacional tuvo el pulso más acelerado de la noche donde todo el mundo cantó, se levantó de sus asientos por primera vez y aplaudió como perfecto acompañamiento para Simply Red con este gran éxito del álbum homólogo que cambió por completo la carrera de los británicos , marcando un gran punto en su carrera.

Nada mejor para una celebración de 40 años para Mick y compañía, abrazados por el aplauso de una audiencia de 10 mil personas rendidas a su merced.

“So beautiful” y “Never never love” reforzaban una sensación que permeaba el ambiente de este escenario, una peculiar mezcla entre nostalgia y romance, ya sea para corazones enamorados o rotos, mismos a los que el querido “Rojo”, como le dicen de cariño sus fans a Hucknall, les ha cantado por todo este tiempo.

“Say you love me” recordaba ahora el album azul de la banda, manteniendo ese ritmo de balada y blues azul característico de la agrupación creada en Manchester que mantiene como constante al vocalista que, entre su particular voz, algunos pasitos de baile y sus rizos de fuego, sigue causando impacto entre las damas que lo siguen desde que comenzó su carrera.

Otro bonito tributo realizó Simply Red al tocar un popular cover en esta celebración con “The air that I breathe”, haciendo honor a otra agrupación de su ciudad oriunda Manchester: The Hollies, a quienes le crearon una versión muy al estilo de Hucknall y compañía.

Simply Red en el Auditorio Nacional Celebran cuatro décadas de historia. (Alejandra Miriel)

Y aunque el festejo parecía que poco a poco llegaba al último soplo de la vela, con “Brand new” nuevamente los aplausos y suspiros de algunas de las damas presentes aclamaban al galante pelirrojo como si les cantara el tema al oído, hablando sobre aquellos amores que nos hacen sentir como nuevos a pesar de los años y los golpes en el corazón.

Surgió una pausa para que la banda recibiera una gran ovación del público que se puso de pie mientras el vocalista luchaba con el impacto de la altitud de la CDMX que lo hacía sudar y lo agotaba.

A pesar de ello, continuó el gran momento con “Fake” donde algunos elementos del público bailaban a ritmo de uno de los temas más movidos de la noche mientras colores vivos pastel en la pantalla y la buena vibra de la rola nos llevaba inesperadamente a un punto climático en la fiesta de 40 años.

Era momento del amanecer con “Sunrise”, donde la banda consiguió otro de esos instantes que fueron joya para el pastel musical de la noche con Simply Red, que mantuvo la energía a tope con “Fairground”, que marcaba la última rebanada del festín de jazz y blues que ofrecieron para celebrar su historia.

Pero cuando la celebración parecía haber finalizado, Simply Red saldría nuevamente y, eternamente agradecido con sus fans mexicanos, ofreciéndoles reverencias, Mick Hucknall y compañía regalarían dos temas más en su celebración, mismos que han dejado huella en la memoria musical de todos.

Y así, “Something got me started” empezaba el cierre perfecto de la velada, acompañada de “Holding back the yea”, con lo que este recital cerraba dejando un lindo sabor de boca para aquellos que han visto cómo el pelirrojo vocalista, en efecto, se ha convertido en uno de los mejores de su generación.