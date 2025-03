Premios Oscar 2025: ‘Emilia Pérez’ y Karla Sofía Gascón, una vorágine que afronta su prueba final

Emilia Pérez enfrentará su noche crucial en los Premios Oscar (ESPECIAL)

El narcomusical Emilia Pérez se enfrenta a los Premios Oscar de este domingo en su punto más bajo de popularidad, desgastado por las críticas y lastrando los polémicos mensajes de la española Karla Sofía Gascón, quien estará presente en la gala tras semanas en silencio.

La película del francés Jacques Audiard no imaginó verse en esta situación tras arrancar con éxito la temporada de premios de Hollywood con cuatro Globos de Oro que agrandaban sus posibilidades de cara a los Oscar.

Su arrollador impacto logró lo que se pronosticaba: con 13 candidaturas, se alzó como la producción con más nominaciones, incluido a mejor filme junto a The Brutalist, Wicked, Anora, A complete unknown, Conclave, Dune: Part two, I’m still here, Nickel Boys y The substance.

Los tuits de Gascón y el acento de Selena Gomez

Pero, de repente, todo se desmoronó cuando salieron a la luz a finales de enero mensajes de tintes racistas y xenófobos escritos en el pasado por Gascón, quien compite junto a Demi Moore (The substance), Mikey Madison (Anora), la brasileña Fernanda Torres (I’m still here) y Cynthia Erivo (Wicked) en la categoría de mejor intérprete femenina.

Tanto Audiard como Netflix se desvincularon de las publicaciones y dejaron caer a la actriz. Mientras la plataforma decidió dejar de costear los viajes y estilismos para los eventos, el director francés arremetió contra Gascón, a quien achacó estar haciendo daño a sus compañeros con sus palabras.

Pese a pedir disculpas por sus actos, no sin antes denunciar estar sometida a una “campaña de odio”, la intérprete decidió guardar silencio y ausentarse por el resto de temporada para no perjudicar al elenco.

Antes del declive de Gascón, la polémica había comenzado cuando en redes sociales se filtraron fragmentos de la cinta en los que se escuchaba hablar a Selena Gomez en un español mal pronunciado y un acento estadounidense muy marcado.

Las críticas se volcaron en la cantante a la vez que se levantaban ampollas sobre cómo está abordada la cuestión trans en la película con la interpretación de Gascón como Manitas, capo de una banda de narcotraficantes mexicana que transiciona a mujer.

Si bien Emilia Pérez es interpretada por una actriz trans, la película ha sido tildada de tránsfoba por banalizar el cambio de sexo y perpetuar estereotipos dañinos para el colectivo, como que para ser considerada una mujer trans hay que pasar “del pene a la vagina” o que transicionar supone abandonar y deshacerse de una vida pasada, incluyendo la familia.

El descontento de México y el español de pobres de Audiard

En paralelo, en redes sociales y medios de comunicación circulaban entrevistas y vídeos en los que el director y su equipo de producción hablaban del proceso creativo de la película.

Como la decisión de no grabar en México -país donde está ambientada la cinta- por una cuestión presupuestaria, o la elección del elenco, a cargo de la directora de casting Carla Hool, quien justificó que pese a sus intentos de mantener “auténtica” la película con actores mexicanos, encontraron “mejores talentos” fuera del país.

Audiard también aseguró que no hizo una investigación muy profunda sobre México o el narcotráfico, algo que el público, especialmente el mexicano, le ha recriminado y acusado de abusar del uso de estereotipos del país y de tratar a la ligera temas como las desapariciones forzadas.

Una de las últimas controversias fueron sus palabras hacia el español, una lengua que tildó de “países modestos, pobres y migrantes”. O su desconocimiento sobre el hecho de que Gomez no supiera hablarlo.

Contra viento y marea, Emilia Pérez ha hecho frente a las críticas y se ha convertido en la película de habla no inglesa más nominada en la historia de los Oscar.

Ahora solo queda por ver si toda esta vorágine le pasa factura en el colofón de la temporada de premios o si, contra pronóstico, renace de sus cenizas y se impulsa con el favor de la Academia de Hollywood.