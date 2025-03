‘The Pitt’, un nuevo fenómeno en dramas médicos: “Todo se trata de las historias y los personajes”

Fotograma de The Pitt (CORTESÍA )

Una de las series más populares de este principio de año en Max es The Pitt que sigue la vida de varios médicos del área de Urgencias en un hospital de Pittsburgh. La primera temporada consta de 15 episodios y cuenta la vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh hacen malabarismos con las crisis personales, la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratar a pacientes en estado crítico.

Crónica Escenario charló con el productor ejecutivo y director, John Wells; al también productor ejecutivo y protagonista de este show, Noah Wyle, el creador, showrunner y productor ejecutivo R. Scott Gemmill, así como el resto del elenco compuesto por Gerran Howell, Taylor Dearden, Supriya Ganesh, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Isa Briones y Shabana Azeez, quienes dieron un vistazo más cercano al relato.

Treinta años después de lo que fue el gran drama médico ER – Sala de Urgencias, parece que sigue la fascinación del público por estos proyectos. “Creo que funciona porque todos tenemos que encontrarnos en el mundo médico de varias formas”, dijo Wells.

“Existe un sentido de querer saber qué es lo que sucede en ese universo que, además, Scott crea y Noah interpreta, al grado de que quieres que ellos sean quienes te atiendan a ti o tu familia en un hospital, en Urgencias”, explicó el realizador.

“También me parece que la gente quiere pasar más tiempo con ellos. Por eso, en lugar de ser una serie limitada, tratamos de usar estos 15 episodios para conocer bien a todos los personajes en este punto”, añadió.

UN CAMBIO DE ESTRUCTURA

Una particularidad de The Pitt es que seguimos a todos durante una jornada de trabajo. Al respecto, Gemmill señaló:

“Lo que hace único al departamento de Urgencias es que el tiempo es fundamental en esa sala porque todo siempre es una emergencia. La mejor forma de capturar esta esencia era de esta forma”, comentó.

“Cuando acudes a estas áreas, usualmente te pasas horas y los doctores cambian constantemente para hacer otra actividad. Así que creo que ésta era la mejor forma de capturar el sentimiento visceral de estar ahí con ellos”, añadió.

Participar en una serie dramática médica ha cambiado la perspectiva de algunos miembros del cast, como la de Patrick Ball: “Mi familia viene de trabajadores del área de Emergencias. Mi papá es paramédico y mi madre es enfermera de esa área, así que crecí muy pegado a su labor”, dijo.

“Pero mi punto de vista partía de ver los efectos secundarios y terciarios de ellos en la vida humana y cómo se veía cuando llegaban a casa. Poder tener esta oportunidad increíble para representar su labor y ver lo que sucede en el momento ha sido un verdadero milagro para mí”, afirmó.

EL ORIGEN DE LA SERIE

La idea de crear esta serie partió originalmente de una charla entre Gemmill y Wyle, ofreciéndole hacer algo nuevo: “De hecho, hablando con otro compañero escritor le explicaba que no quería hacer otro drama médico por muchas razones. Y la única forma para realizarlo era con Noah a bordo”, comentó Wyle.

“Fue a quien mensaje primero y luego hablamos con John y de ahí partimos. También me había hecho la promesa de que el siguiente show que realizaría no saldría del set, así que sería o un cohete espacial o un hospital”, bromeó.

“Fue agradable reconectar con ellos y volver a un mundo donde habíamos trabajado previamente, pero con sus respectivos cambios”, complementó.

“La pandemia lo cambió todo”, reflexionó Noah. “Recibí muchos correos de gente sobre lo complicado que su día a día se había tornado, sobre quienes se enfermaron y quienes recibían tratamiento”, dijo.

“Con eso en mano, le dije a John que había acontecido algo de lo que valdría la pena hablar. Y aunque no buscábamos repetir la experiencia, nos reunimos un par de veces, escapamos de las mismas hasta después de los 192 días de huelga que volvimos a vernos y aquí estamos ahora”, agregó.

EXPERIENCIAS DE ALGUNOS ACTORES

Katherine LaNasa, quien interpreta a una de las enfermeras más centradas en The Pitt, habló también sobre su inspiración para el rol. “Trabajé con una chica, Kathy Garvín, del condado de Los Ángeles. Eso me ayudó mucho junto a ciertas experiencias en mi vida personal”, expresó.

“Algo que realmente era importante era mostrar la gran empatía e increíble compasión y eficiencia al usar sus emociones en este campo de batalla llamado Urgencias. Ella tiene que procesar la constante actividad de situaciones que pasan para pasar de una a otra. Una cualidad que comparto con ella es lo dura pero maternal que puede ser y creo que por eso soy la adecuada para este personaje”, añadió.

Isa Briones es otro elemento interesante que se suma a The Pitt, llegando directo de Broadway al mundo de la televisión, transición que le resultó interesante. “Me parece que éste es el show perfecto para caer después de un paso tan significativo en teatro debido a todo el realismo que nos brinda”, comentó.

“Además, las escenas de drama las ensayamos de forma muy intensa, al grado de parecer una coreografía. Realmente me siento como si estuviera haciendo teatro aún. Estoy orgullosa de ser parte de un show que, además, muestre la diversidad que existe en el mundo médico que no suele ser representada en televisión. Como actriz filipina, es algo que me encanta ver aquí y poder representar a mi comunidad me parece maravilloso”, destacó.

Para poder representar algunas de las situaciones e ideas más impactantes de esta serie, existe un gran apoyo por parte de profesionales. “Nuestra arma secreta es el Dr. Joe Sachs, que es asesor técnico, productor y coescritor en la serie. Él sacó de su maletín algunos casos con grandes aportaciones”, mencionó Wyle.

“Además hay otros tres médicos que rotan en el set todo el tiempo junto a ocho enfermeras profesionales de Urgencias. Todo sea por mantener la experiencia lo más auténtica posible”, añadió Wells.

CONEXIÓN CON EL PASADO

Noah es recordado por su papel en ER - Sala de Urgencias, por lo que fue un gusto llevar esa experiencia a otros niveles en The Pitt.

“Una de las cosas más gratificantes en las que me he involucrado en mi carrera es al poder estar en el cuarto de escritores con Scott y los demás guionistas para aprender cómo se hacen las cosas y qué tanto pensar se le pone detrás. Y volver a ponerme una bata fue algo muy loco”, dijo.

“Es extraño que algún actor o actriz pueda revisitar algo que significó un parteaguas en sus carreras cuando eran jóvenes. Poder cargar con ello con mayor sabiduría y madurez permite que escuches el tono diferente y el cambio que ha pasado durante todos estos años”, añadió.

Asimismo, Wyle también enfrenta la contraparte de haber sido el más joven del personal en esa serie que cumple 30 años de su estreno, a ser el líder en The Pitt.

“Ha sido fascinante poder volver a jugar en esta arena. Pero uno de los aspectos más gratificantes ha sido trabajar con este ensamble detrás de mí y verlos pasar por la experiencia de preparación por primera vez. Y en ello, poder ser un recurso de ayuda, si es que lo requieren. Disfruté viéndolos hacer todo”, manifestó.

Incluso, aunque su personaje se sienta similar al de Carter en la galardonada serie de los 90, la preparación es totalmente diferente para este rol. “Aquí debía construir una olla de presión que se desarrolla hora a hora, grado por grado, ingrediente por ingrediente”, dijo.

“Jugando con los niveles de fatiga y una habilidad para compartimentalizar las cosas que necesitan serlo. Ha sido una examinación psicológica bastante interesante sobre un tipo que está teniendo uno de los peores días de su vida y se requiere su presencia mientras lo vive”, enfatizó.

LA AUSENCIA DE MÚSICA AMBIENTAL

Una decisión creativa llamativa para The Pitt es la ausencia de música ambiental, decisión tomada por R. Scott Gemmill desde el primer día: “Sabía que se podía lograr porque hice al menos un par de episodios de ER de esa forma. Solamente tienes que escribirlo de cierta forma, confiar en las escenas y los actores para saber que podrán crear emociones”, explicó.

“Lograr eso solo con lo que ves y no tener un indicativo de cómo debes sentirte es algo verdaderamente honesto y real. Creo que, en este show en particular, conforme a la música respecta, si no suena nada eres capaz de poner al espectador de vuelta a su silla. Creo que genera un impacto más directo en lo que queremos mostrar”, sumó.

Ante el inusitado éxito que la serie está teniendo en la plataforma de Max, los productores ni los actores niegan que pueda continuar el relato de estos médicos en más temporadas: “Creemos que hay muchas más historias que contar y nos emocione el poder tener una oportunidad para hacerlas. Aunque aún es temprano para poder determinar si seguiremos”, explicó el director.

“Todo se trata de las historias y los personajes, que son maravillosos y esperamos tener más tiempo con ellos. Esperemos que el público quiera saber más también”, añadió.

SUBIR EL NIVEL DE SOFISTICACIÓN

Existe además un nivel de sofisticación que diferencia esta serie de otras similares. “La audiencia se ha familiarizado mucho con las formas narrativas, los tropos y patrones de las mismas que, por respeto hacia ellos, tienes que mantener el juego en buen nivel para poder crear algo que, siendo nuevo, se sienta fresco”, meditó Wyle.

“El set que tenemos es muy grande y poco a poco le hacemos ajustes debido a la continuidad que tenemos en la serie”, agregó a la vez el director del show.

“Literalmente vemos lo que todo paciente hace cada minuto, también los doctores y así mantenemos ese aspecto. Creo que eso nos ha permitido una ventaja en producción donde hemos podido integrar lo que sucede entre los personajes”, continuó.

“El hecho de que trabajemos en ese orden cronológico ayuda a que el naturalismo de la serie se mantenga y funcione porque nos relajamos entre todos. Compartimos el mismo espacio como personajes con todo y cosas que nos pertenecen en la vida real”, siguió LaNasa.

“Me parece que ese diseño de producción del set forma gran parte de la originalidad de The Pitt y el cómo nos hace sentir al respecto de estar dentro de este universo. Ciertamente, nos da una sensación de realidad que pocos papeles otorgan”, concluyó.