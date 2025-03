¿Nuevas voces para Shrek 5?: Esto han dicho Eugenio Derbez y Alfonso Obregón

El pasado 27 de febrero, DreamWorks lanzó el primer teaser oficial de la película Shrek 5, dejando opiniones divididas en el público por el nuevo diseño y animación de los personajes. Ahora, la saga podría sufrir otro cambio en sus voces para el doblaje en español de América Latina, pues dos de sus protagonistas han puesto en duda su participación en esta cinta que llegará más de 15 años después de la cuarta entrega.

Eugenio Derbez busca hacer la adaptación del doblaje

En entrevista con el canal “hablando de cine con”, Eugenio Derbez, quien ha dado la voz al personaje de “Burro”, confirmó que ya fue contactado para regresar en Shrek 5.

Sin embargo, el comediante también señaló que está en negociaciones, pues no quiere sentirse limitado al momento de adaptar algunos de los chistes y expresiones de la película, que es una de las razones por las que esta saga ha sido tan popular en México, tropicalizando diálogos.

“Aquí veo un problema muy serio. La gente que me contrató en ese momento, ya no está. Ellos entendían el valor que yo le traje al Burro. Entonces, si ahorita me hablan y no me dejan adaptar, porque el valor que tuvo el Burro en español es que me dijeron meterle mano junto con Gustavo Rodríguez (QEPD). Le metimos mano al libreto y eso hizo que fuera mejor.

Si ahorita me dicen que nomás haga la voz porque los americanos no quieren que les toques el libreto, pues entonces no lo haría. Yo les dije: Si hacemos la adaptación, la hacemos bien y con tiempo como las otras cuatro."

Además de Burro en Shrek, Eugenio Derbez ha realizado otros trabajos de doblaje como el de Mushu en Mulán, Snowball en La vida secreta de tus mascotas, El Grinch (película animada), entre otros.

Alfonso Obregón también pone condiciones

Por su parte, Alfonso Obregón es el actor de doblaje que le ha dado vida al popular ogro animado en sus cuatro películas a través de los años. El protagónico también ha puesto en duda su participación recientemente para esta quinta película, asegurando que también pondrá algunas condiciones si es que el estudio quiere que él regrese.

En entrevista con el canal de Jeffar Vlogs en YouTube, Obregón fue cuestionado sobre si ya fue contactado para volver a hacer la voz de Shrek.

“A mí no me han hablado para doblarlo al español. Puede ser en parte por todo este asunto que pasó.

Si la empresa no se comunica antes conmigo y no aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo. No estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasan la película en español, que anuncien a Alfonso Obregón Inclán como la voz de Shrek.

Todas las demás películas anuncian a Mike Myers, pero en español no sale ni oyes a Mike Myers, al que oyes es a Alfonso Obergón. Así que quiero que me den mi crédito que me merezco como protagónico de la película. Si no, no la voy a hacer.

Si ellos no se comunican conmigo o no llegamos a un acuerdo, pues no la voy a hacer y no tengo ningún problema", sentenció el actor de doblaje.

La película está programada para estrenarse en diciembre de 2026 y tanto las primeras imágenes como la posibilidad de tener nuevas voces en español han generado desanimo en las y los fans de la saga, quienes tendrán que esperar todavía varios meses para ver el resultado final.