Gustavo Santaolalla: “El arte es lo que nos permite preservar nuestra sanidad mental”

El músico y productor Gustavo Santaolalla. (Francisco Guasco/EFE)

El músico y compositor argentino Gustavo Santaolalla alabó en México la capacidad de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, para hacer frente al presidente de EU, Donald Trump, que quiere “imponer la narrativa mundial”.

“Teniendo la desgracia en este momento de tener que vivir en Estados Unidos con un Gobierno como el de Donald Trump y en Argentina también con Javier Milei, pienso que ustedes tienen que valorar a la presidenta que tienen, que le puede hacer frente a un tipo como ese”, dijo el compositor.

Santaolalla ofreció una conferencia magistral en la décima edición de la Feria Internacional de la Música (FIM) que concluyó recientemente en Guadalajara.

El ganador de dos Premios Oscar por las películas Babel y Secreto en la montaña criticó que los Gobiernos “fascistas” quieran “manipular la verdad y homogeneizar la realidad”.

“La gente necesita cosas que le planteen algo diferente, el arte es lo que nos permite preservar nuestra sanidad mental (..) por eso los gobiernos fascistas enseguida tratan de homogeneizar todo”, expresó el músico.

Santaolalla consideró que la música es un buen medio para que la humanidad resista a un mundo distópico en el que “la tecnología no ha sido un sinónimo de esperanza, sino de individualismo y saturación”.

“Lo más importante, en donde podemos realmente cambiar las cosas, es estar viviendo el presente. También estoy convencido que el arte y la música, sobre todo, el poder que tiene la música; en eso tenemos una forma de resistir a todo esto que nos rodea”, dijo el compositor.

El argentino recordó su trayectoria en la que ha grabado más de 100 álbumes en sus proyectos individuales y al producir o colaborar con bandas y artistas como Café Tacvba, Molotov, Bersuit Vergarabat o Juanes.

El creador de la música de la serie The last of us minimizó las críticas que se han hecho a géneros como el reguetón o el rap y aseguró que en cualquier tipo de música hay proyectos mal logrados.

“Es una cosa muy obtusa decir que el reggaetón, el rap no es música, creo que todos los géneros son válidos y que la música se divide en dos: buena o mala, pasa con todas las ‘músicas’, inclusive la música clásica”, afirmó el compositor.

La FIM ha realizado actividades para profesionales y conferencias con reconocidas personalidades de la industria musical y concluirá este sábado con el Festival Portamérica Latitudes, que contará con Mon Laferte y con Los Ángeles Azules como sus artistas invitados especiales.